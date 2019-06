Koudelka po 25 letech končí v ČSSD, strana podle něj kryje zneužívání moci

Advokát Zdeněk Koudelka, kterého Miloš Zeman v minulosti neúspěšně nominoval na post zástupce ombudsmanky, vystupuje ze sociální demokracie. Důvodem je usnesení ČSSD, že nesmí být odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Koudelka to považuje za krytí zneužívání moci vedením státního zastupitelství. Uvedl to na svém blogu.

"Nyní se vedení strany lísá k těm, kteří zneužívání moci podporují, a připojuje se k honu na lidi za jejich názory," napsal Koudelka na svém blogu. Podle něj sociální demokracie podpořila Pavla Zemana na postu pouze z mocenských důvodů, vedení ČSSD tím dle jeho slov popřelo listopad 1989.

Zároveň v následném výčtu uvádí, že nyní bude podle něj kvůli tomuto rozhodnutí manipulováno s trestními řízeními, budou nezákonně využívány odposlechy nebo že bude docházet "k přehazování trestních kauz nepříslušným státním zastupitelstvím". Žádné důkazy pro taková tvrzení nepředložil. Koudelka nicméně kritizoval vedení státního zastupitelství již v minulosti na svém webu. Nelíbilo se mu především jeho působení v kauze Jiřího Čunka.

Jako další důvod ukončení svého působení ve straně uvedl kritiku Michala Semína, který kandiduje do rady České tiskové kanceláře. "Předseda sociální demokracie Jan Hamáček podpořil kampaň proti Michalu Semínovi, který kandiduje do Rady České tiskové kanceláře. Jsem zastánce názorové plurality politických stran i názorové různosti v radách státem zřízených médií. Jan Hamáček se připojil k útokům vůči Michalu Semínovi, aniž by uvedl, co M. Semín udělal či řekl špatně," uvedl Koudelka.

"Proti Michalu Semínovi řvalo pražské Václavské náměstí a většina nevěděla, o koho jde," dodal a přirovnal protesty k údajné podpoře lidu trestů smrti pro Miladu Horákovou či Rudolfa Slánského.

"Jsou okamžiky, kdy je dobré projevit nesouhlas a říci: Ne mým jménem! Nechci být člen strany podporující zneužívání moci, ani strany bránící názorové pluralitě. Proto končím po 25 letech, čtvrtstoletí života, členství v sociální demokracii," napsal.

Koudelka se věnuje především ústavnímu a správnímu právu, zvláště výkonné moci a samosprávě, v devadesátých letech, kdy byl předsedou ČSSD Miloš Zeman, byl poslancem. Před časem jej pak právě prezident navrhoval na post zástupce ombudsmanky, a to i přes to, že zákon zakazuje na tomto postu členství v jakékoli politické straně. Koudelka tehdy uvedl, že je připraven členství ukončit, zákonodárci jej však již v prvním kole z volby vyřadili, když dostal pouhých šest hlasů. Zvoleni však nebyli ani jeho protikandidáti.