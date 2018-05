Komunisti nejsou pro Česko největší riziko, základní důvěru k Babišovi mám, říká Hamáček

před 31 minutami

Předseda ČSSD Jan Hamáček má před sebou klíčovou událost, která může rozhodnout o budoucnosti jeho samotného i sociální demokracie - referendum o vstupu do vlády s ANO, které proběhne v následujících týdnech. Ve velkém rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč považuje za méně riskantní variantu jít do vlády s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem a KSČM. "Výsledkem práce v opozici by byl jen program 'antibabiš'. A všechny analýzy říkají, že tento program nás stál v minulosti ztrátu mnoha voličů," tvrdí Hamáček.

V sociální demokracii zažíváte neklidné časy, kolikrát jste od únorového zvolení předsedou přemýšlel nad koncem?

V některých chvílích jsem nad tím skutečně přemýšlel.

Ale funkci jste nesložil.

Nekandidoval jsem proto, abych utíkal z boje. Mrzí mě ale, že se část sociální demokracie vyžívá v nekonečných vnitrostranických půtkách a pořád řešíme sebe. Na to není zvědavá veřejnost, ani naši potenciální voliči. Ti, kteří ve straně ještě před pár měsíci říkali, že si nemáme posílat vzkazy přes média, tak najednou sami činí. To není dobře a táhne to sociální demokracii ke dnu. Líbila se mi debata na minulém setkání širšího vedení strany v Hradci Králové, tam jsme si za zavřenými dveřmi říkali i nepříjemné věci.

Co vás motivuje, abyste stranu dále vedl?

V ČSSD je stále celá řada členů, kteří chtějí měnit život v naší zemi k lepšímu. Ať už na regionální, nebo celostátní úrovni. Jsou to opravdoví srdcaři, kteří neřeší minulé křivdy, ale koukají se do budoucna, aby tu sociální demokracie zůstala jako politická síla, která pro mnohé lidi bude reprezentovat naději na lepší a spravedlivější život.

Pokud by vaši členové v nynějším referendu neschválili vstup do vlády s ANO, skončil byste v čele ČSSD?

Nechci předjímat výsledky referenda. Dostal jsem v únoru na sjezdu společně s místopředsedy mandát pokusit se odblokovat politický pat po parlamentních volbách a vyjednat případnou účast ČSSD ve vládě, čemuž jsme podřídili poslední dva měsíce práce. Mám pocit, že jsme vyjednali důstojný kompromis a bereme to jako velký úspěch. Prosadili jsme nejen pět křesel ve vládě, včetně klíčového ministerstva práce a sociálních věcí, ale především i řadu programových priorit, včetně toho, co se nám nedařilo prosadit v minulé vládě.

Například to, aby lidé měli proplácené už první tři dny nemoci. Zavázali jsme se, že se nebudou privatizovat veřejné služby, nezvýší se spoluúčast pacientů. Budeme zvyšovat důchody, řešit problémy v hospodářsky problémových regionech a mnohé další. Máme příležitost prosazovat jednoznačně levicový program, což by pro sociální demokracii mělo být stěžejní.

Přesto není vyloučeno, že sociální demokraté vládnutí s ANO neschválí. Znamenalo by to váš konec v čele sociální demokracie? Jste už rozhodnutý, co byste udělal?

Jsem. Ale nebudu to nyní říkat.

Je možné, že byste skončil v čele strany?

Opravdu to teď nechci komentovat. Máme před referendem, ještě bych mohl být nařčen, že ho chci ovlivnit tím, že říkám, co bych dělal po jeho skončení.

Není pro ČSSD příliš riskantní jít do vlády s trestně stíhaným politikem, navíc za podpory KSČM?

Stejně legitimní otázka je, jestli není příliš velké riziko zůstat v opozici.

Kdybyste zůstali v opozici, zřejmě by byla situace ve straně klidnější. Rozepře mezi členy působí velmi vážně, můžou vás stát křeslo předsedy a můžou přinést ČSSD ještě horší časy.

Věřte tomu, že o vládnutí s ANO dlouze diskutujeme, vnímám argumenty těch, kteří chtějí zůstat v opozici. Jsem ale přesvědčený, že politická strana je od toho, aby prosazovala svůj program. A ve vládě bychom ho mohli určitě prosazovat účinněji. Navíc ANO provedlo úkrok doleva, lidé, kteří mu píší program, jsou bývalí spolupracovníci ČSSD a odborů. Proti takovému programu bychom se těžko vymezovali. Pokud bychom šli do opozice proti takové vládě a programovému prohlášení, tak výsledkem by byl jen program "antibabiš". A všechny analýzy říkají, že tento program nás stál v minulosti ztrátu mnoha voličů.

Od řady členů je slyšet, že jste měli s Babišem dojednat víc.

Od začátku jsme chtěli pojistky, že ČSSD nebude hrát ve vládě roli fíkového listu, kdy by nás ANO jen využilo při hlasování o důvěře vládě a potom sociální demokracii obcházelo hlasováním s SPD a KSČM. Myslím, že jsme tyto pojistky dojednali. Pokud sociálně demokratičtí ministři podají demisi, tak do sedmi dnů padá celá vláda. To je nejen z mého pohledu dostatečná pojistka proti případnému přehlasování. Ve straně je taky řada zastánců účasti. Denně dostávám emaily a smsky od řadových členů, že bychom měli do vlády vstoupit a využít příležitost prosadit náš program, který může naši zemi pomoci. Veřejně také podporuje účast ČSSD ve vládě předseda odborů Josef Středula.

Nemohl by ale Andrej Babiš vládnout dál a jen nahradit odstoupivší ministry za ČSSD?

Článek pět říká, že pokud skončí dohadovací řízení neúspěchem a ministři za ČSSD podají demisi, tak do sedmi dnů padá vláda. Navíc je v dohodě bod, že toto ustanovení může být uplatněno, pokud by se ukázalo, že koaliční strany ANO a ČSSD nehlasují v souladu s koaliční dohodou a podporují opoziční návrhy.

Přesto existují možnosti, jak vás může ANO obcházet.

Podívejte, vše se dá zpochybňovat. Od zahájení vyjednávání mi skoro všichni říkali, že na podobné pojistky hnutí ANO nikdy nepřistoupí. V relativně krátkém čase se nám je podařilo vyjednat. Přiznám se, že kritice zpochybňující právě tyto pojistky moc nerozumím, neboť žádná pojistka vládnutí není nad rámec ústavy, a za ústavu prostě jít nemůžeme, i kdybychom se rozkrájeli. Pokud členové ČSSD odsouhlasí vstup naší strany do vlády, Andrej Babiš následně podepíše koaliční smlouvu, kde je závazek, že v případě demise našich ministrů on do sedmi dnů rezignuje a celá vláda končí. To je naprosto přelomové.

O co opíráte svou důvěru k předsedovi ANO, jestliže řada členů ČSSD už velmi dlouho mluví o tom, že se mu nedá věřit?

Pokud člověku absolutně nevěříte, nemá cenu se o nějakou spolupráci pokoušet. Za mě tam nějaká základní důvěra je, ale každá důvěra má své hranice. Proto máme v koaliční smlouvě jasné pojistky. Víte, já se nad touto kritikou od některých spolustraníků pozastavuji, mám totiž trochu pocit, že se

vracíme do politické pasti, do které jsme se dostali před volbami, tedy že vše je jen o Babišovi. Chápu frustraci některých členů, kteří byli v předchozí vládě a měli s ním osobní zkušenost. My se ale musíme poučit především z vlastních chyb, soustředit se na sebe, ne pořád hledat příčiny neúspěchu jinde.

Ministři budou muset do televize

On ale vždycky uměl lépe prodat vládní úspěchy…

Vedl jsem dvě úspěšné kampaně sociální demokracie, a proto vím, že pokud budeme ve vládě, musíme od prvního dne naše úspěchy prodávat, jezdit mezi lidi, naši ministři musí pravidelně chodit mezi občany. Tak to v minulé vládě prostě nebylo. Pokud budeme ve vládě, nebudu tolerovat, aby například ministr nešel večer do televize jen proto, že se mu prostě nechce. Připravujeme pravidelné mediální porady ministrů za ČSSD, jednotnou mediální strategii, aby sociální demokracie byla v případné vládě vidět a jasně komunikovala naše úspěchy.

A kdyby Babiš při vládnutí nebral na ČSSD ohledy?

V takovém případě zatáhneme za záchranou brzdu a odejdeme z kabinetu. Bereme to ale až jako poslední řešení, kdyby nebylo jiné cesty ven.

Jak moc vám vadí vládnutí s trestně stíhaným premiérem? Váš sjezd se usnesl, že jeho účast ve vládě je pro ČSSD "zásadní problém".

Maximálně jsme se při vyjednávání snažili, aby pan Babiš ve vládě neseděl, mimo jiné jsme navrhovali, aby ve vládě nebyl ani jeden předseda strany. Bohužel, ANO nebylo ochotné na náš požadavek přistoupit. Ale existuje jasná dohoda, že odejde z vlády, pokud by jej prvoinstanční soud odsoudil.

Neprosadili jste ani zvýšení daní, které jste na začátku označili za jeden ze zásadních požadavků ČSSD. Jak to vysvětlíte členům?

My jsme řešili s ANO celkově otázku daňové progrese. Tato věc je částečně řešena odstraněním superhrubé mzdy, kdy přijdou dvě daňová pásma, a současně je v dohodě několik ustanovení, která zajistí, že stát získá další dodatečné zdroje. Zároveň jsme domluveni, že se případně k debatě o daních vrátíme.

Jaká ustanovení?

Jde například o uznatelné náklady ve finančním sektoru, například co lze zahrnout do nákladů finančních institucí. Současně provedeme analýzu odtoku finančních prostředků do zahraničí, ministerstvo financí navrhne způsoby, jak alespoň část peněz udržet v České republice.

Bude ale toto členům ČSSD stačit?

Smyslem debaty nebylo zvyšovat daně jen proto, abychom je zvýšili. Chtěli jsme získat prostředky, abychom naplnili předvolební sliby. Když je získáme, aniž zvýšíme daně, tak to bude v pořádku. Pokud se ukáže, že toho nejsme schopni, tak se můžeme začít dívat na příjmovou stránku rozpočtu razantněji a zvažovat zvýšení daní. Nicméně smyslem vyjednávání o vládě bylo prosadit maximum možného z našeho programu.

Přesto jistě cítíte, že v ČSSD není dobrá atmosféra, různí lidé mají různou představu o tom, jaké by mělo být směřování ČSSD. Nemáte obavu, že někdo vás bude chtít "svrhnout"? Ono to má ve vaší straně tradici.

Různé názorové proudy provází sociální demokracii od jejího obnovení po roce 1989. Mým cílem je, aby ty skupiny bylo schopné spolu diskutovat a komunikovat. A to se nám daří. Vedeme jednání společně s Jirkou Zimolou a nenarazili jsme na žádný problém. Obavy z rozpadu sociální demokracie

nemám.

V ČSSD je také silná skupina, která má hodně odlišný pohled na svět například od toho vašeho. Velmi dobře to bylo nyní vidět na chování místopředsedy Jaroslava Foldyny.

Sociální demokracie od začátku řekla, že účast na akci Nočních vlků je jeho soukromá aktivita. Nechceme s tím být jako ČSSD nijak spojovaní. Já chci vyjasnit jednu věc: Jardu Foldynu jsem nekritizoval za to, že šel s kontroverzní skupinou motorkářů uctít památku padlých sovětských vojáků. Mimochodem já jsem byl na Olšanech uctít padlé sovětské vojáky asi o tři hodiny dříve. Vyčítal jsem mu to, že se nechal vtáhnout do konfliktu s těmi, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas, a přitom použil vulgární slova.

Nesdílím Foldynův pohled na neziskovky

Ale pane předsedo, nejde ani tak o Noční vlky. Jde o jeho pohled na svět, který sdílí i řada dalších členů ČSSD: pochopení pro ruskou politiku, očerňování neziskovek, přesvědčení, že každý aktivita je někým zaplacený, neustálé očerňování České televize.

Já s řadou věcí, které v následném videu řekl, nesouhlasím. Nesdílím jeho pohled například na neziskovky nebo Českou televizi. Mimochodem součástí koaliční dohody je, že budeme zajišťovat nezávislost veřejnoprávních médií.

Jeho slova i styl politiky můžou nalákat hodně voličů, třeba těch, kteří teď volí SPD. Působí velmi autenticky, své názory prezentuje s velkým přesvědčením, nebojí se jít do sporů, komunikace mu nedělá problém, i když to občas přežene. Neřekne si nakonec velká část členů ČSSD, že chtějí mít stranu ve "stylu" Foldyna?

Já mám celkem solidní analýzy našeho elektorátu a výsledky rozhodně nevypovídají o tom, že by nám největší skupina voličů odešla k SPD. To rozhodně ne. Odešla k hnutí ANO. Pokud by byla v ČSSD nějaká snaha získat voliče tím, že se budeme posouvat rétoricky někam směrem k SPD, tak je to podle mě cesta do slepé uličky, protože lidé vždy půjdou ke kovářovi a ne ke kovaříčkovi.

Nehrozí přesto dělení ČSSD? Můžou být tak rozdílní lidé v jedné straně?

Uvažovat o dělení sociální demokracie, to je její konec. Síla sociální demokracie byla v tom, že dva hlavní proudy byly schopné spolupracovat a našly nějakou společnou řeč. Úkolem předsedy je mimo jiné snaha tyto věci moderovat. Celou řadu sociálně demokratických hodnot sdílí oba proudy.

Jak vidíte své vlastní vystupování? Nepůsobíte až příliš studeně či škrobeně, nejdete ve stylu svého předchůdce Bohuslava Sobotky? Neměla by celkově sociální demokracie mnohem lépe komunikovat s veřejností?

Sociální demokracie musí mezi lidi. Nikdo z nás se lidí nebojí. Jezdím po svém volebním obvodu. Určitě ne tak organizovaně po krajích jako Andrej Babiš, který k tomu využívá vládu v demisi. Poslanecký klub ČSSD na takovou cestu může jen těžko vyrazit.

Co říkáte na názory mnohých opozičních politiků, že je nejlepší nechat Andreje Babiše, aby se znemožnil, a obrat ho o voliče?

To je jedno z dilemat ČSSD, slýchám takové názory. My ale nechceme podpořit nástup extremistů do vlády a současně nám jde o budoucnost sociální demokracie. Myslím, že by nám potom mnozí oprávněně předhazovali, že neseme díl odpovědnosti za vládu ANO s extremisty a že jsme takto poškodili pověst Česka v zahraničí. Sociální demokracii se nerýsuje žádné vynikající řešení. My řešíme, která z těch špatných možností je nejméně špatná. A já myslím, že to je vláda s ANO za tolerance KSČM. Chceme se zachovat státotvorně.

Bude to v historii podruhé, kdy ČSSD pomáhá komunistům získat větší vliv a moc. Nevadí vám to?

Nejsem nadšený z toho, že KSČM bude mít vliv na případnou vládu. Ale z pohledu dneška není KSČM největším rizikem pro Českou republiku. Daleko větším rizikem je vliv extrémistické strany na fungování této země.