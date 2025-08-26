Domácí

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

před 50 minutami
Nejmenším dětem bude od podzimu hrazena z veřejného zdravotního pojištění protilátka proti RS virům. V úterý to oznámila firma Sanofi, která prostředek vyrábí, miinisterstvo zdravotnictví (MZd) informaci potvrdilo. Nemoc je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich kvůli ní skončí v nemocnicích zhruba tisíc a několik dětí ročně jí podlehne.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Je to velmi častá infekce, všichni jsme si jí prošli vícekrát. Všechny děti se nakazí alespoň jednou do věku dvou let," řekl dětský lékař Daniel Dražan. Nemoc způsobuje záněty průdušek nebo zápaly plic.

Každý rok je kvůli RSV přijato do nemocnic kolem 2000 dětí do pěti let, polovina z nich jsou kojenci a nejčastější je hospitalizace v jednom měsíci věku. Za posledních šest let podle Dražana v Česku zemřelo v souvislosti s nákazou RSV 22 dětí.

Epidemie RSV obvykle na podzim předchází epidemii chřipky. Typickými příznaky u dětí jsou mírná horečka, kašel, rýma či dýchací obtíže a zadržování dechu ve spánku, takzvaná apnoe, u kojenců. Nejmenší dětí mohou mít také problémy s kojením a krmením v důsledku ucpaného nosu a větší zátěží při dýchání. Hrozí tak dehydratace a letargie vyžadující hospitalizaci. Většinou má ale nemoc mírný průběh, který děti zvládají doma.

Injekci s protilátkou by měly děti dostat před začátkem sezony respiračních nemocí. Pro děti narozené na jaře či v létě to znamená očkování v září či říjnu, děti narozené mezi říjnem a březnem pak co nejdříve, ideálně před propuštěním z porodnice.

"Přípravek je plně hrazen pro všechny novorozence a kojence pro jejich první RSV sezonu," uvedl generální ředitel Sanofi Vaccines pro ČR Rami Mroueh. Ochrana trvá pět až šest měsíců, tedy po celou tuto první sezonu. "Lze podávat současně s dalšími dětskými vakcínami," dodal.

Monoklonální protilátka je podle něj stejná jako protilátka vytvořená v lidském těle, vzniká ale v laboratoři. Nejde proto o vakcínu. "Funguje okamžitě, protože nepotřebuje čekat na aktivaci imunitního systému. To je hlavní rozdíl proti vakcíně," vysvětlil.

V klinických studiích firma zjistila, že mezi nežádoucími účinky se vyskytla v 0,7 procenta případů vyrážka, v 0,5 procenta případů horečka a v 0,3 procenta případů reakce v místě vpichu. Studie a dosavadní podávání protilátek v USA, Španělsku a Francii, kde jsou povolené už dva roky, podle firmy potvrdily více než 75procentní snížení rizika hospitalizace při nákaze.

Starším dětem pojišťovny protilátky nehradí. "Přípravek je schválený také pro rizikové děti ve druhé sezoně. Pokud pediatr rozhodne, že by mělo dítě přípravek dostat, pak by měla být možnost rodičů si očkování zaplatit," odpověděl Mroueh na dotaz ČTK. Látka se vyrábí ve dvou silách, slabší je určena dětem menším než pět kilogramů.

Podle hodnoticí zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou očekávané náklady na příštích pět let 215,7 až 495,7 milionu korun. Úhrada jedné potřebné dávky byla stanovena na téměř 11 000 korun. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos zhruba s 520 miliardami.

Odborné společnosti dětských lékařů, vakcinologů a epidemiologů v loňském stanovisku uvedly, že v současné době jsou proti RSV očkovány těhotné, což se ale využívá málo, a existuje také jiná monoklonální protilátka, která se musí podávat pětkrát po sobě každý měsíc. "Obě metody jsou bezpečné, a to jak pro těhotné ženy, tak pro novorozence a kojence," uvedli odborníci a doporučili úhradu této protilátky.

 
