Nelíbí se mi to, rozmělňujete pravici, kárá Klaus miliardáře Sehnala za obnovu ODA

před 46 minutami

Bývalý prezident Václav Klaus hovořil o vzkříšení Občanské demokratické aliance s bývalým s miliardářem Pavlem Sehnalem, který s myšlenkou přišel. Neshodnou se ale jak v názoru na Evropskou unii, tak ani ohledně opětovného obnovení aliance. Podobně jako Klaus zareagoval také předseda ODS Petr Fiala, který potvrdil, že měl se Sehnalem schůzku. Původní ODA vznikla na počátku 90. let z trosek Občanského fóra.

Doporučujeme

Praha - Podnikatel Pavel Sehnal, který se rozhodl obnovit politickou značku ODA (zkratka pro Občanskou demokratickou alianci), uvádí za jednoho ze svých vzorů a mentorů Václava Klause. Neshodnou se prý jen v pohledu na EU, vůči níž je majitel aquaparku v Čestlicích či výstaviště v Letňanech méně kritický.

Podle všeho ale nesouzní ani v pohledu na opětovný vznik ODA. Ten podle svých slov Sehnal konzultoval právě s Klausem, o čemž hovořil, už když staronovou stranu představoval v lednu novinářům.

"S panem Sehnalem jsem o myšlence znovuvytvořit ODA letmo mluvil. Očekával, že se mi tato myšlenka bude líbit. Nebylo tomu tak. Jsem zásadně proti dalšímu rozmělňování naší politické scény, a o to více na - již dnes velmi oslabené - pravici," řekl HN bývalý prezident.

Na Občanskou demokratickou alianci má Klaus, někdejší dlouholetý šéf ODS, řadu vzpomínek: obě partaje vzešly z trosek Občanského fóra a s lídry ODA (například Janem Kalvodou či Vladimírem Dlouhým) vládl Klaus jak ve svém prvním kabinetu z let 1992 až 1996, tak v tom druhém do ledna 1998. A byli to politici ODA, kdo na sklonku roku 1997 jako první podali demisi kvůli nesrovnalostem v účetnictví ODS a podezřením na její černé financování, což vedlo ke Klausovu pádu.

Podobně jako Klaus zareagoval také současný předseda ODS Petr Fiala, který potvrdil, že měl se Sehnalem schůzku. "Označil bych tuto schůzku za informativní. Pan Sehnal na mě působil seriózním dojmem, ale o spolupráci s ODA neuvažujeme. Zakládání nových a nových stran nepovažuji za dobrý nápad. Pravice nepotřebuje štěpení, ale naopak sjednocení za ODS," tvrdí Fiala.

Pavel Sehnal, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na tři miliardy korun, se ovšem kritice, že dále rozmělňuje českou pravici, brání. "Myslím, že zastoupení ve sněmovně se promění. Nebude tam výhledově jen pár větších stran, ale spíš řada menších," prohlásil při rozhovoru pro HN s tím, že pro ODA jsou sice prioritní komunální volby na podzim 2018, ale že by rádi získali poslance i letos na podzim.

V podobné době, kdy začal chystat restart ODA, se začal rodit také konkurenční projekt Realisté.cz, za nímž stojí politolog Petr Robejšek. Sponzorem této strany je další miliardář, spolumajitel finanční skupiny Penta Marek Dospiva. Sehnal jej také kontaktoval, zda by neměli spojit své síly, ale Dospiva ho odmítl.

Velký rozhovor s Pavlem Sehnalem čtěte ve středečních HN.

Miliardář a předseda ODA Pavel Sehnal chce dojít na severní pól. Nejtěžší prý bude boj s permanentní vlhkostí těla. Chci zažít dobrodružství, tvrdí. | Video: Radek Bartoníček | 02:27

autor: Luboš Kreč

Související články