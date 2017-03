Obnovená ODA láká nové členy na celodenní vstupenky do akvaparku, který vlastní její předseda Sehnal

před 1 hodinou

Staronová Občanská demokratická aliance (ODA) miliardáře Pavla Sehnala se snaží přilákat nové členy nezvyklým způsobem - celodenními vstupenkami do akvaparku. "Každý nový člen ODA po zaplacení symbolického ročního členského příspěvku 200 korun dostane jako dárek na uvítanou zdarma celodenní rodinné vstupné do AquaPalace Praha, jehož je pan předseda Pavel Sehnal majitelem," uvedl mluvčí strany Milan Řepka. Sehnalova ODA zahájila svou činnost letos v lednu, využila značku někdejší vládní strany z 90. let.

Bezplatný vstup budou jako Sehnalův dárek novým členům dávat makléři společnosti Total Brokers. "S Občanskou demokratickou aliancí máme v této věci uzavřený standardní obchodní vztah, jehož předmětem je nabídka a administrace vstupu do této politické strany," uvedl ke spolupráci generální ředitel společnosti Jaroslav Čížek.

ODA obnovila činnost letos v lednu

Sehnalova ODA zahájila svou činnost letos v lednu, využila značku někdejší vládní strany z 90. let a chce na ni navazovat pravicovým programem zaměřeným na podnikatele. Strana se chce zaměřit zejména na komunální volby v roce příštím roce, představit se chce už i v letošních sněmovních volbách. Strana hodlá usilovat mimo jiné o snížení daně z příjmu firem, odbourávat systém dotací a zahájit i proces přijetí eura.

Sehnal odmítl to, že by ODA byla pouze jeho osobním projektem, i když v jejím předsednictvu působí lidé, kteří jsou i ve vedení jeho firem. "Tady nevzniká žádný nový politický subjekt nějakého oligarchy, který si přišel jako predátor pro další peníze od státu," řekl v lednu Milan Smutný z předsednictva ODA.

V uplynulých letech zasáhla do české politiky řada miliardářů. Nejúspěšnějším je Andrej Babiš, který své hnutí ANO dovedl až do vlády. Vlastník sázkové společnosti Synot Ivo Valenta byl za Stranu soukromníků zvolen do Senátu, spolumajitel společnosti Penta Marek Dospiva podporuje nově vzniklou stranu Realisté. Textař a bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček, který svůj majetek odhaduje na 400 milionů korun, chce příští rok kandidovat na prezidenta.

Neumím si představit, že by v parlamentu měli sedět jen lidi bez majetku, měla by tu být rovnost a liberálnost, něco jiného je střet zájmů. | Video: Martin Veselovský | 24:24

