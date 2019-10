Každé páté dítě tráví před obrazovkou aspoň 4 hodiny denně, hitem jsou nákupní centra

Kluci hrají hry, holky sledují sociální sítě

Ve všední dny sleduje televizi nebo videa například na YouTube aspoň 4 hodiny denně téměř pětina českých dětí ve věku 11 až 15 let, o víkendu pak dokonce třetina.

Podobně jsou na tom podle studie děti u hraní videoher nebo sledování sociálních sítí, kde se ale výrazně liší preference dívek a chlapců.

Zatímco u počítačových her tráví ve všední dny více než 4 hodiny denně skoro každý čtvrtý kluk, u holek tuto činnost v takové míře neprovozuje ani desetina z nich. U sociálních sítí a brouzdání po internetu naopak tráví čas častěji dívky. Četnost obou aktivit se zvyšuje s věkem. Hrám svůj čas věnuje pravidelně 46 % patnáctiletých chlapců, sociálním sítím pak 49 % stejně starých dívek.

"Nadměrný čas u obrazovky představuje pro děti značné riziko nejen z hlediska nadváhy a obezity, negativně ovlivňuje také kvalitu spánku a má vliv na výskyt depresí," řekl představitel Světové zdravotnické organizace v Česku Srdan Matić.

Do mezinárodního zkoumání HBSC (The Health Behavior in School-aged Children), které se věnuje způsobu života u dětí, se zapojuje 48 zemí a regionů v Evropě a Severní Americe, přičemž Česko se poprvé zúčastnilo v roce 1994. Studie, v níž odpovídalo zhruba 13 000 dětí ve věku 11, 13 a 15 let, vychází ze stanoviska Světové zdravotnické organizace, podle které jsou chování a životní styl v dospělosti výsledkem vývoje v dětství a dospívání.