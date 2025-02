Okolo Kasáren to vře. Příznivci protestovali u úřadu, odpůrci ženou Prahu k soudu

Už je to osm měsíců, co muselo zavřít populární pražské kulturní centrum Kasárna Karlín. Spor o jeho další fungování se ale opět vyostřuje. Desítky příznivců ve středu požadovaly před úřadem Prahy 8, aby prostor znovu otevřel. Nemáme kam chodit s dětmi, říkají. Odpůrci, kterým vadil hluk z centra, se zase chtějí s Prahou soudit kvůli změně územního plánu. Úřady jsou pod tlakem, řešení nepřichází.

Je devět ráno a Praha 8 se probouzí do mrazivého počasí a vánice. Přesto je před místním úřadem nezvykle rušno. Postává zde asi devadesát lidí, někteří z nich mají v rukou transparenty jako "Žádný levárny, vraťte lidu Kasárny!".

Z většiny jde o místní občany, kteří v minulých letech rádi navštěvovali kulturní a společenské centrum Kasárna Karlín. To patřilo mezi nejpopulárnější podniky v Praze, v sezoně sem přišly na pivo či kávu tisíce lidí denně. Konaly se zde koncerty, besedy i letní kina. Aktivity centra vyzdvihovali i politici.

Jenže loni v červnu se ze dne na den zavřelo. Po stížnostech na hluk stavební úřad zjistil, že podniku schází kolaudační povolení a místo je podle územního plánu stále vojenským prostorem.

Po osmi měsících populární dvorek stále zeje prázdnotou. Změnu plánu už sice pražští radní odsouhlasili, stavební úřad ale stále nerozhodl o kolaudaci. A protestující chtěli vědět, proč to trvá tak dlouho.

"Blíží se jaro a Kasárna jsou pro nás v Karlíně jedním z mála prostorů, kde člověk může svobodně vypustit dítě a nemusí se o něj bát. Chtěli jsme dát najevo jako sousedi, že o Kasárna stále máme zájem," uvádí Jiří Sekera, jeden z organizátorů protestu.

Ti zdůrazňují, že nejsou nijak navázaní na provozovatele podniku Matěje Velka. Přesto se s nimi úředníci na hodinu a půl sešli. "Ze schůzky máme pocit, že město má zájem na tom, aby Kasárna byly zprovozněny, narážíme ale na procesní zádrhele, které mohou otevření oddálit o další měsíce," říká Sekera.

Petice i podpora od školy

Velkou část protestujících tvoří rodiče s dětmi z Karlína. Podle nich většina sousedů Kasáren proti podniku nic nemá, ačkoli to z prohlášení odpůrců působí opačně.

"Od deseti hodin ráno to tam bylo plné dětí, chodily tam na kroužky. A dospělí si tam chodili zacvičit," popisuje Kateřina Slobodzianová, která žije v domě v Jirsíkově ulici vzdáleném asi padesát metrů od Kasáren. A říká, že ona sama po desáté hodině nikdy neslyšela žádný hluk. "Ty lidi, kteří si stěžují, vůbec neznám. Je to přehnané," míní.

"Jsme tam osm let a nikdy nás to nerušilo," potvrzuje Linda Louniová, která bydlí v přilehlé Vítkově ulici. "Naopak jsme tam skoro každé odpoledne trávili čas. Děti to tam milují. Takové to dětství naší generace, kdy se chodilo ven, lezlo se na stromy, to už moc není. V Kasárnách to ale právě šlo," dodává s tím, že po zavření Kasáren zbylo v této části Karlína jen jedno malé dětské hřiště.

Nejsou jedinými, komu na podniku záleží. Prohlášení rezidentů za zachování Kasáren podepsalo 25 rodin z domů nejblíže podniku, pod internetovou peticí už je 24 tisíc podpisů. Protestující podpořila i Základní škola a mateřská škola Lyčkovo náměstí.

"Nebydlíme v hudební aréně"

Zcela jiná vyjádření slyšeli pražští zastupitelé na jejich prosincovém jednání, kam naopak dorazilo několik odpůrců Kasáren. Ti se loni spojili s aktivistou Milošem Závorou z iniciativy Česko bez hluku, který dlouhodobě požaduje třeba zrušení konání akcí v prostorách Ledáren Braník. Na zastupitelstvu protestovali proti změně územního plánu, která změnila status Kasáren z vojenského prostoru na smíšené městské jádro.

"Skutečně jsme si nekupovali byty v hudební aréně. Provoz kulturního centra ztrpčoval a ztěžoval život všem ve vnitrobloku a značně zhoršoval kvalitu bydlení. S ukončením provozu se nám všem velice ulevilo," uvedla například Zuzana Kozáková, obyvatelka jednoho z bytů přímo u Kasáren.

I přesto radní změnu schválili. Podle radního pro majetek Adama Zábranského (Piráti) nijak nesouvisí s provozem kulturního centra. "Změna územního plánu se řeší už několik let. A to z jednoduchého důvodu, že nám nedává smysl, aby tam nadále podle územního plánu bylo zařízení pro armádu," řekl na jednání.

To ale odpůrce Kasáren neuspokojilo. V pátek podali na Městský soud v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy, kterým byl území plán změněn. "Přes naše opakované podněty sousedů Kasáren panu primátorovi a zejména odpovědnému radnímu Adamovi Zábranskému nám doposud nikdo nesdělil, jak konkrétně hodlá problém hluku řešit, jaká opatření budou přijata," uvedl k tomu Miloš Závora, který je mimo jiné členem politického hnutí Rezidenti.

Odpůrci například požadují, aby zahrádka fungovala pouze do 22 hodin, na nádvoří se odehrály pouze čtyři koncerty za sezonu a budova byla lépe odhlučněná. Podle Závory na tyto požadavky ale zatím od Zábranského ani jiných radních nedostali odpověď.

"Již jsem na prosincovém zastupitelstvu vysvětloval, že dodržování nočního klidu ve smlouvě s provozovatelem určitě řešit budeme, ale abychom s ním mohli uzavřít smlouvu, musí být provoz v Kasárnách legalizován. To se doposud nenastalo," komentoval to pro Aktuálně.cz Zábranský.

Dodal, že žalobu považuje za absurdní. "Není v ničím zájmu, aby Kasárna Karlín nadále chátrala kvůli tomu, že podle územního plánu jde o vojenské zařízení, které za tímto účelem nikdo už využívat nechce. Možná v zájmu pana Závory, který si boj proti kultuře vybral jako svůj politický program v hnutí Rezidenti, jehož je členem," doplnil.

"Bohužel, není to poprvé, co čelíme lžím a manipulacím z jeho strany. Ještě nedávno dával Praze za vinu hluk z Kasáren v době, kdy je ještě vlastnilo ministerstvo financí a o převzetí Prahou se teprve jednalo," doplnil Zábranský na adresu Závory.

Orgány armády v budově z 19. století působily do roku 2008, poté chátrala. Stát se ji v minulosti neúspěšně pokoušel prodat. Kulturní centrum se tam nastěhovalo v roce 2017, když s Velkem podepsal smlouvu tehdejší vlastník objektu, tedy ministerstvo spravedlnosti.

Velek se podle svých slov snažil od začátku získat všechna potřebná povolení, ministerstvo spravedlnosti i ministerstvo financí, které později budovu převzalo, jej ale odmítali s tím, že budova je v jejich držení jen dočasně. Posun nastal až loni v lednu, kdy areál Kasáren přešel pod Prahu. Než se ale Velkovi podařilo povolení získat, úředníci prostor uzavřeli.

"Přes všechny průtahy úřadů a účelová zdržení zapříčiněné činností pana Závory věřím, že se Kasárna Karlín otevřít podaří. Do plnohodnotného provozu se určitě neotevřou okamžitě, ale postupně se pokusíme s celým týmem uvést do provozu vše, na co byli před uzavřením návštěvníci zvyklí a kvůli čemu se do Kasáren Karlín těšili a rádi opakovaně vraceli," říká nyní Velek.

Vyjádření k protestům vůči stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 8 Plně respektujeme právo na vyjádření svobodného názoru, nicméně nerozumíme dnešním protestům před stavebním úřadem ÚMČ Praha 8, jelikož celá záležitost je na vlastníkovi, tedy Hlavním městě Praze, aby situaci vyřešil a aby aktivity v Kasárnách Karlín dále probíhaly v souladu se zákonem. Odbor výstavby Prahy 8 od roku 2021 vedl s provozovatelem v Kasárnách Karlín řízení a žádal, aby odstranil protiprávní jednání a uvedl své působení do souladu se zákonem a s příslušnými předpisy. Jelikož provozovatel na opakované výzvy i místní šetření v minulosti nereagoval a svou činnost do souladu se zákonem neuvedl, musel obor výstavby podle zákona reagovat a rozhodl o zákazu činnosti. Provozovatel, proti rozhodnutí stavebního úřadu ÚMČ Praha 8 o zákazu užívání, podal odvolání k odboru stavebního řádu magistrátu hlavního města Prahy. Ten svým rozhodnutím z 3. února 2025 potvrdil, že stavební úřad ÚMČ Praha 8 postupoval a rozhodl správně o zákazu užívání. Aktuální fakta ze strany Stavebního úřadu Prahy 8 ke Kasárnám Karlín: Stavebník podal neúplnou žádost o dodatečné povolení - byl vyzván k doplnění a řízení bylo přerušeno. Stavebník už dvakrát požádal o prodloužení lhůty k doplnění, přičemž mu bylo vždy vyhověno a poslední je stanovena do 28. února 2025. Dosud nebyla žádost doplněna.

Spotlight moment: Nesmyslně dlouho to trvá, stěžuje si přemíru byrokracie šéf IPR Praha Boháč (30. 10. 2024)