Žádné rozhovory, kampaň počká. Drahoš "ještě není připraven", chce nejdříve předat Akademii věd

Jiří Drahoš chtěl nejprve kandidaturu oznámit lidem z Jablunkova, odkud pochází. Veřejnosti to chtěl sdělit až později. | Video: | 00:59

Kdo čekal, že se Jiří Drahoš pustí rovnýma nohama do prezidentské kampaně, je asi na rozpacích. Když jej redakce Aktuálně.cz v Jablunkově, kde v úterý večer ohlásil kandidaturu, oslovila, působil zaskočeně a nechtěl odpovídat na žádné dotazy. "Počkejte si na příští dny," vysvětloval. Šéf jeho volebního týmu Jakub Kleindienst to nyní vysvětluje tím, že Drahoš chce nejdříve předat funkci předsedy Akademie věd své nástupkyni, což může trvat několik týdnů. Teprve poté se bude už naplno věnovat kampani, včetně odpovědí na otázky novinářů.

Praha - Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš při oznámení kandidatury v rodném Jablunkově sice oznámil, že se chce utkat o post prezidenta, nespustil tím však kampaň, po které by následovaly cesty po regionech či velké rozhovory pro novináře. Drahoše nyní podle šéfa jeho volebního týmu Jakuba Kleindiensta zaměstnává ze všeho nejvíce práce na Akademii věd.

"Pan profesor ještě na Akademii věd neskončil, teď předává svou funkci. A vzhledem k tomu, že byl předsedou osm let a měl spoustu agendy, tak je s předáváním opravdu hodně práce," vysvětluje Kleindienst.

Čerstvý prezidentský kandidát se sice setká ve čtvrtek na snídani s novináři, ovšem podle Kleindiensta nepůjde o žádnou tiskovou konferenci, na které by Drahoš odpovídal na otázky.

"On teď nemá čas se připravovat na tiskovou konferenci. Půjde spíše o výkop pro budoucí spolupráci, bude to porada s novináři, jak vzájemně spolupracovat," říká šéf volebního týmu a dodává, že by z této "akce" neměly být žádné výstupy. "Fakt to nebude tisková konference, nikdo nepřijede s televizními štáby natáčet. Na to ještě není pan profesor připravený, není politik," podotkl s tím, že i proto jsou zatím předčasné otázky na to, kdo bude například tvořit Drahošův tým nebo kde vezme peníze na kampaň.

Z jeho slov zároveň vyplývá, že úterní oznámení kandidatury v Jablunkově považoval Drahoš za spíše soukromou akci, která nebyla míněna jako ostré zahájení kampaně. "On to chtěl oznámit opravdu mezi svými přáteli, nezvali jsme žádné novináře, protože to prakticky nebyla veřejná akce, bylo to spíše mezi rodinnými přáteli a občany," míní.

Reportér Aktuálně.cz byl na celém setkání s občany. Na politiku přišla skutečně řeč až na konci, kdy Drahoš pozval na pódium svou manželku, jednu z dvou dcer a vnuka. "Chtěl jsem poprvé oznámit tady v Jablunkově, před svými rodáky a místem, které mě formovalo, že budu kandidovat na prezidenta České republiky," sdělil Drahoš a dočkal se velkého potlesku.

Bude to zajímavý souboj, ale volím Zemana, řekl Chovanec

Z reakcí mnoha politiků či mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka je ale zřejmé, že oznámení v Jablunkově vzali jako vstup Drahoše do volebního souboje. "Česká republika potřebuje prezidenta, který se zastane občanů, jako třeba v situaci migrační krize. Ne kývala, který pronese prázdný projev," napsal zostra Ovčáček a přidal celou řadu dalších vesměs útočných tweetů.

Politici volí vesměs mnohem tolerantnější tón. Mnozí kandidaturu Drahoše vítají. "Doufám, že to zlepší atraktivitu prezidentské volby, že to přitáhne pozornost voličů. Pan Drahoš velmi dobře vedl v posledních osmi letech Akademii věd a teď se ukáže, jestli je také dostatečně silným kandidátem i pro prezidentskou volbu," uvedl po středečním jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka.

"Pana Drahoše si vážím, první věc, se kterou se teď musí poprat, je to, že není všude v republice dostatečně známý. To bude záležet na jeho šikovnosti a šikovnosti lidí kolem něj, protože není lehké se v tak krátkém čase představit i publiku, které dříve neoslovoval. Pokládám ho za slušného člověka a přeju mu hodně štěstí," přidal se ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Jestli by Drahoše volil, neprozradil, podle Zaorálka kandidatura na prezidenta předpokládá, že by dotyčný měl představit celou řadu věcí. "Měl by mluvit, psát, oslovovat lidi a odpovědět na řadu otázek. A to je všechno před námi a já řadu jeho odpovědí neznám," řekl.

To jeho stranický kolega z vlády, ministr vnitra Milan Chovanec, jasně sdělil, že Drahoše volit nebude. "Netajím se tím, že podporuji stávajícího prezidenta Miloše Zemana, a na tom se nic nemění. Pan Drahoš je ale zajímavá osoba a přinese do souboje novou kvalitu. Souboj o pražský Hrad bude o něco zajímavější a pestřejší," míní Chovanec.

autoři: Radek Bartoníček, Veronika Neprašová