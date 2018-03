K památníku v Letech někdo položil prasečí hlavu. Chtějí nás vyprovokovat, říká romské muzeum

před 1 hodinou

Nechceme z toho dělat skandál a na takovou provokaci nebudeme reagovat, komentovalo čin Muzeum romské kultury, které památník spravuje.

Písek - Neznámý člověk položil o víkendu k památníku v Letech, který připomíná oběti romského holokaustu, uříznutou prasečí hlavu. Muzeum romské kultury, které areál spravuje, případ označilo za provokaci.

"Nechceme z toho dělat skandál a na takovou provokaci nebudeme reagovat. Někdo nás chce zjevně vyprovokovat," řekl Aktuálně.cz vedoucí pietních míst muzea Luděk Strašák.

Prasečí hlavu umístil někdo o víkendu přímo k památníku romského holokaustu, který stojí nedaleko vepřína, na jehož místě se nacházel za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. Táborem celkově prošlo 1309 registrovaných lidí, nejméně 326 jich zemřelo.

Strašák redakci řekl, že muzeum zatím kvůli incidentu policii neoslovilo. "Možná to uděláme v případě, že se to bude opakovat. Je to provokace někoho, kdo na sebe chce nejspíše upozornit nebo má problém s likvidací vepřína. Každopádně to vypovídá o vyspělosti těch, kteří tam tu hlavu umístili," dodává Strašák.

Jenže policii by případ mohl zajímat. Podle advokáta Miroslava Krutiny by pachatelé mohli být obviněni z hanobení národa, rasy nebo etnické skupiny. "Určitě to může být tak bráno vůči romské menšině, pro kterou je ten památník symbolem útrap druhé světové války a genocidy vůči nim," říká Krutina s tím, že jednotlivci za takový čin hrozí až dva roky vězení, skupině pak o rok více.

Zvrhlé, reagují politici

Politici čin odsoudili. "Znesvětit takto památku tisíců umučených a zavražděných je odporné. Vymyká se to mému chápání," reagoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který má na starosti i oblast lidských práv.

"Je to naprosto zvrhlé," sdělila Helena Langšádlová z TOP 09. Podle šéfa poslaneckého klubu lidovců Jana Bartoška dochází ke zpochybňování základních hodnot a k překrucování historie. "Toto je jeden z projevů někoho, komu toto hrubnutí veřejného prostoru přichází vhod. Odsuzuji toto jednání, stejně jako události, které k němu vedou, a zpochybňování holokaustu je jednou z nich," řekl.

Odkoupení vepřína v Letech na Písecku vyjednávalo postupně několik kabinetů. Nakonec se to podařilo až vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Stát za vepřín, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, zaplatí zhruba 450 milionů.

Vepřín bude v následujících letech zbourán a na jeho místě vyroste nový památník, který bude připomínat utrpení a smrt stovek Romů.

Utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech v posledních týdnech zpochybnili někteří politici SPD. Předseda Tomio Okamura se za své výroky o tom, že tábor nebyl oplocený, omluvil. Poslanec Miloslav Rozner zase tábor označil za "neexistující pseudokoncentrák". Oba kvůli svým výrokům čelí trestním oznámením.