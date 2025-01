Jurečka tepe senátory STAN kvůli debatě o platech: Obskurní návrhy, chtěli víc peněz

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zažívá horké chvíle kvůli svému návrhu na omezení zvýšení platů politikům a soudcům. Poté co ho po mnoha polemikách a obstrukcích prosadil ve sněmovně, chybělo málo, aby narazil v Senátu, kdy se proti němu postavili i senátoři za vládní STAN. "Měl jsem pocit, jako by nebyli součástí naší koalice," komentuje to Jurečka. STAN kritiku odmítl.

"Úplně jsem to nepochopil," komentuje lidovecký ministr Marian Jurečka chování senátorů STAN, kteří měli důležité slovo v tom, jestli zvýšení platů politikům a soudcům projde po sněmovně i Senátem. Podle Jurečky se politici vládní koalice dohodli, jak budou ohledně této věci postupovat v Senátu, a on tak věřil, že změna Senátem projde.

Senát hlasoval o podpoře sněmovní verze zvýšení platů v úterý, pro bylo pouhých 28 senátorů a 21 dalších dokonce při hlasování chybělo. I tak by ale stačilo ke schválení jen 31 hlasů - ani ty ovšem vládní senátoři nedokázali dát dohromady. Protokol o hlasování ukazuje, že Jurečkovu přání, aby byl návrh schválen, nevyhověl jediný senátor klubu STAN. K podpoře se ale nepřidali ani někteří senátoři ODS, nejvíc byl pro lidovecký klub.

"Když jsem byl v Senátu, měl jsem pocit, jako by senátoři STAN nebyli vůbec součástí vládní koalice. Oni zapříčinili, že ta úprava neprošla ve znění navrhovaném sněmovnou, a naopak prosazovali za mě úplně obskurní návrhy typu, že chtějí zvýšit ještě letos platy politiků o více než třináct procent. A potom pro to také hlasovali," rozčiloval se Jurečka. Dodal, že neví, jak si Starostové představují fungování ve vládní koalici po zbytek volebního období.

Podobně ho naštvalo ještě další hlasování, které se týkalo omezení peněz pro politiky, kteří mají post poslance či senátora a ještě mají místo i v samosprávě. Jestliže někdo kumuluje funkce, například je zároveň i hejtmanem, starostou nebo primátorem, tak bude nově pobírat jen 40 procent příslušné odměny. Senátoři STAN i někteří další byli proti, protože se řady z nich kumulace funkcí týká.

"Asi jsem se některých senátorů dotkl, protože se jim sníží reálné výdělky. Politik má dělat jednu věc pořádně a naplno a ne sedět zadkem na dvou či třech židlích," prohlásil Jurečka.

Novela má stanovit, že letos vzrostou platy vrcholných politiků téměř o sedm procent, v dalších letech nejvýše o pět procent. Soudcovské platy by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než jedno procento ve vazbě na verdikt Ústavního soudu, který zrušil loňské snížení platů soudců. Pětiprocentní omezení v příštích letech se na platy v justici vztahovat nemá.

Nesouhlasíme s očerňováním. A o peníze nám nešlo, říká šéf senátorů STAN

Předseda senátního klubu Starostové a Nezávislí Jan Sobotka v pátek odpoledne Aktuálně.cz sdělil, že s kritikou Jurečky v žádném případě nesouhlasí. "Nelíbí se mi, že jsme očerňováni, že jsme nedodrželi nějakou dohodou, protože jsme žádnou dohodu neměli. A ani na nás netlačil nikdo z vedení STAN, chováme se svobodně," prohlásil Sobotka, podle kterého měli k zákonu výhrady mnozí senátoři.

"V našem klubu jsme usoudili, že je tam několik věcí, s kterými jsme nesouhlasili a proto jsme si řekli, že bude nejlépe, abychom to vrátili poslancům. Nechtěli jsme ustoupit, protože jsme byli opravdu přesvědčeni, že návrh není dobrý a že je správné vrátit ho s pozměňovacími návrhy," uvedl Sobotka.

Zároveň tvrdí, že v celé věci určitě nehrají roli peníze pro samotné senátory. "Nejde o peníze, ale o správnost, a ten návrh od pana Jurečky prostě nebyl správný. My nikdo si nechceme stanovovat svůj plat. Chceme, aby to byl automat, který by se například odvíjel nějakým způsobem od průměrného platu ve státě," míní senátor Sobotka, který je zároveň starostou Vrchlabí. Týká se ho tedy, jako řady dalších jiných senátorů, návrh na omezení peněz, pokud zastává dvě veřejné funkce.

"Samo ministerstvo vnitra se vyjádřilo, že návrh pana Jurečky ohledně souběhu funkcí je formálně špatně a je potřeba ho změnit. Není o peníze, ale o princip. Nesouhlasíme s tím, že by se mělo zasahovat do pravomocí samospráv, krajů a obcí, že mají někomu krátit peníze. Ano, já zastávám dvě funkce, přijal jsem to tak, že dělám na radnici za 40 procent platu uvolněného starostu. Ale proč se to týká jen těch, co zastávají veřejné funkce a ne třeba ředitele nemocnice, školy či státního úřadu? Navíc o našem zvolení do funkcí rozhodli voliči, oni si nás vybrali," sdělil Sobotka.

Plat řadového zákonodárce by se měl podle výpočtu zaváděného novelou zvýšit letos o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta by činil 365 tisíc korun, o 23 800 korun víc než loni. Předsedové obou parlamentních komor a premiér by měli pobírat 294 tisíc korun, ministři 208 900 korun. Nárůst by činil 19 100 korun a 13 600 korun.

Takzvaná platová základna bude do budoucna trojnásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Loni platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na předloňské úrovni.

Senát sice v úterý přijetí novely neschválil, ale taky ji nijak nepozměnil. Prezident tak normu dostane k podpisu jako přijatou po uplynutí měsíční lhůty, která skončí 16. února.