Jurečka přivedl Romy, kteří chválili jeho "superdávku". Další Romové ostře protestují

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka čelí kritice romských organizací kvůli tomu, jak prosazuje superdávku, tedy reformu sociálních dávek. Spor spustila tisková konference, na níž dva Romové tuto reformu chválili a Jurečkovi za ni děkovali. Následně se ozvali zástupci řady romských organizací s tím, že reformu nepodporují a že účast Romů na tiskovce jen posílila předsudky vůči nim.

"Já bych chtěl panu ministrovi především poděkovat za novelu tohoto zákona, protože jsem zde za romskou minoritu," začal svůj krátký proslov na tiskové konferenci v tomto týdnu René Baláž, který se Aktuálně.cz představil jako zástupce vznikající strany s názvem Nová vize 2020.

Když domluvil, přistoupil k mikrofonu Lubomír Obst z romské iniciativy Restart plus s tím, že se připojuje ke slovům Baláže. "Také bych chtěl poděkovat panu ministrovi za návrhy," začal a končil slovy: "Jsem rád, že se tady mohu takto vyjádřit a děkuji panu ministrovi a souhlasím s jeho zákony."

Tato dvě vystoupení byla pro ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) velmi důležitá. Už dlouho se snaží prosadit přes parlament i mnohé odborníky tzv. superdávku, která přinese řadu novinek do poskytování sociálních dávek v Česku. Setkává se přitom kromě podpory i s mnoha kritiky, takže hlas romské minority na podpory jeho návrhu má svou váhu.

Jenže to má háček - vzápětí se ozvali zástupci řady romských organizací, kteří kritizují Jurečku ze tří důvodů. První se týká toho, že vzal podle nich na tiskovku dvojici, která v žádném případě za Romy nemluví. Za druhé tím podle kritiků posílil předsudky většinové společnosti, že co Rom, to sociální dávky. A za třetí kritizují samotnou reformu sociálních dávek.

Aktuálně.cz se ozval například výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti Romodrom Nikola Taragos, který tvrdí, že většina romských organizací naopak považuje návrh superdávky za špatný. "Pokud se oba Romové vyjadřovali z pozice organizací, které jsou úplně z jiného odborného ranku, tak je to stejné, jako kdyby se měl k něčemu vyjadřovat řezník a místo něho vystoupil cukrář. Buď se pan ministr na této scéně neorientuje, nebo šáhl po čemkoliv," tvrdí Taragos.

Argumentuje mimo jiné tím, že je členem platformy RomanoNET, která podle něj sdružuje první pětadvacítku nejaktivnějších romských a proromských organizací. Zástupci platformy zároveň vydali podrobnější stanovisko, ve kterém tvrdí, že sice souhlasí se změnou a zefektivněním dávkového systému, ale superdávka prý může přinést mnoha jednotlivcům a rodinám ztrátu bydlení a ještě hlubší propad do chudoby.

"Mnozí z těchto lidí žijí na hranici existenčního minima a nemají žádné finanční rezervy. Pro osoby žijící od výplaty k výplatě může být takto razantní zásah fatální a výrazně zhoršit jejich životní situaci," uvádí RomanoNet.

Jurečka: Od romských zástupců jsem kritiku nikdy neslyšel

Redakce se obrátila také na samotného ministra Jurečku s dotazy, co říká na kritiku romských organizací a také jak a proč se zmiňovaná dvojice na tiskovku dostala. Ministr vysvětloval, že dlouhodobě spolupracuje s řadou romských organizací a účastní se i některých jejich společenských a kulturních akcí. Když se s některými těmito zástupci podle svých slov v polovině ledna potkal, pozval je na jednání Výboru pro sociální záležitosti ve sněmovně, který právě před tiskovkou o superdávce jednal.

"Sami mi řekli, že na výbor přijdou. Původně nebylo v plánu, že půjdou na tiskovku. Po diskusi s nimi vznikla domluva, že půjdou, a já myslím, že to prospělo celé věci," míní Jurečka. Na dotaz, co ale říká na to, že některé romské organizace naopak superdávku kritizují, namítl, že je to pro něj novinka.

"Tato revize dávek byla široce diskutovaná a projednávaná. Nikdy jsem od romských zástupců neslyšel jedinou kritiku, že ji chtějí jinak. Mohli přijít na sociální výbor, který o ní opakovaně jednal, a říct, že s ní mají problém. Nikdy jsem takový názor nezaznamenal," prohlašuje Jurečka. Ovšem Nikola Taragos naopak tvrdí, že od nich dostal analýzu, se kterou ministr údajně nesouhlasí.

Ohledně přítomností Romů na tiskovce a možného posílení předsudků vůči této minoritě ministr odpovídal už na tiskové konferenci, kde tento dotaz zazněl od Aktuálně.cz. Jurečka něco takového odmítl. Z jeho slov vyplynulo, že žádné předsudky neposiluje a k Romům má skutečně blízko.

"Roky se chodím například stříhat ke svému holiči v Olomouci, který je Rom, který rozjel podnikání, má romský Barbershop, to je skvělé. Poukázal jsem v minulosti na to, že je řada šikovných, vzdělaných, úspěšných podnikatelů z řad romské komunity, kteří se fakt snaží," vysvětluje ministr.

Podle něj se ale hodně Romů týká obchod s chudobou, což je systém, kdy řada majitelů nemovitostí poskytuje lidem předražené a často i značně špatné dočasné bydlení. "Tento byznys se netýká samozřejmě jenom Romů, ale velmi často se týká Romů. Je to palčivá problematika a my ji řešíme," řekl Jurečka.

Podobně mluvil s Aktuálně.cz René Baláž. Po tiskovce uvedl, že toto problémové bydlení i sociální dávky se často týkají mimo jiné Romů. "Pocházím z Ostravska, a i my, samotní Romové si uvědomujeme, že tato novela zákona může být ve prospěch naší komunity. Nechceme být už vnímáni jako pobírači dávek. Romové si chtějí hledat vhodné zaměstnání, tento návrh zákona nám připadne jako motivační, protože motivuje lidi k tomu, aby si hledali zaměstnání," uvedl Baláž. A zopakoval, že prý jeho komunita superdávku vítá. "Nechceme už být na sociálních dávkách, nechceme být na sociálním systému, chceme se aktivně podílet na spolupráci a hledat si zaměstnání," dodal.

VIDEO: Nerozlišuji etnika, tvrdí Jurečka v reakci na to, zda nespojil výhradně Romy se sociálními dávkami (5. února 2025)