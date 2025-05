Jsou přijímačky na SŠ zločin na dětech? Školy se vyviňují z nepříjemností, říká Plaga

Zejména o víceletých gymnáziích platí, že je systém velmi závislý na socioekonomickém statusu rodičů – tedy na tom, jaké má dítě podmínky, konstatuje bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga. "Nerovnosti stále přetrvávají, takže systém úplně férový není," uznává.

Plaga připomíná, že během pandemie covidu ředitelům středních škol umožnil, aby jednotnou přijímací zkoušku nedělali. "Nabídli jsme středním školám, že můžou udělat pouze školní část. Na 90 procent z nich ji ale chtělo."

Někdejší ministr školství je přesvědčen o tom, že důvodem je právě to, že za školy rozřazovací testy připraví někdo jiný. "Těm školám to jednoduše pomáhá vyvinit se z toho, že se tam objeví špatná otázka. Kdyby byla jen školní část, rodiče se na tu školu určitě sesypou a začnou na ředitele tlačit."

To, co české ministerstvo školství čeká v následujících letech, je podle Plagy převrácení systému testování a podávání přihlášek. "Napřed uděláte testy - víte, jaké máte bodové hodnocení a až pak se přihlašujete na konkrétní školu," vysvětluje. Za stávajících podmínek prý většinou odpovídá jen jedna ze tří přihlášek skutečným aspiracím dítěte a to by se mělo změnit.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-05:25 Je český školský systém pro děti férový a podporující? Jsou problém přípravné kurzy a jednotné přijímací zkoušky? Zvykli si ředitelé škol, že za ně práci na přijímačkách udělá někdo jiný?

05:25-11:10 Jsou znevýhodněné děti, které při testování bojují se stresem? Za co by Robert Plaga pochválil současné vedení MŠMT? Je možné na české školství aplikovat modely ze zahraničí?

11:10-17:03 Je správná cesta přesunout úzkou profilaci na co nejpozdější věk studentů? Tlačí systém děti, aby studovaly obory, o které nemají zájem? Vedou české školy děti k podnikavosti?

17:03-22:08 Jak funguje následné vzdělávání a rekvalifikační kurzy na proměňujícím se trhu práce? Proč je tak těžké nové výukové metody aplikovat v praxi? A kdo za to má odpovědnost?

22:08-27:29 Proč mladí pedagogové nestojí o ředitelské posty? Kdo ředitele vybírá a nahrává to politizaci této funkce? Jak by pomohlo přeskupit síly ve výběrových komisích?

27:29-30:58 Proč je Česká republika v podílu mladých lidí ve věku 25 až 34 let bez sekundárního vzdělání na chvostu zemí EU? Je v pořádku, že má Praha nedostatek středních škol, jak tvrdí primátor Svoboda?

30:58-36:17 Má MŠMT páky na zřizovatele škol, aby budovali nové kapacity? Je školství skutečně priorita? Co české školství potřebuje nejvíc?