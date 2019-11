Je tu zástavba, divil se Babiš v Malešicích. Vládní čtvrť chce raději v Letňanech

Premiér Andrej Babiš (ANO) si v pátek prohlédl areál hlavního třídicího střediska České pošty v pražských Malešicích, který se pošta chystá opustit. Ředitel pošty Roman Knap předsedovi vlády nabídl areál jako místo pro možné umístění tzv. vládní čtvrti. Babiš po zhruba hodinovém jednání řekl, že stále zvažuje i další varianty, preferuje nadále výstavbu v pražských Letňanech.

Areál o rozloze 19 hektarů v Malešicích pošta pravděpodobně opustí, aktuálně jedná s Českými drahami o využití drážních pozemků poblíž Kolína. Premiéra po prohlídce místa zklamalo to, že na většině areálu jsou budovy. "Čekal jsem pozemek, ale je to obrovská zástavba, tři obrovské komplexy nemovitostí," postěžoval si Babiš.

Za výhodu malešického pozemku označil fakt, že leží nedaleko stanice metra Depo Hostivař. "Logisticky je ten areál přístupný, je to ale průmyslová zóna. Beru to tak, že je to jedna z možností, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových musí vyhodnotit," řekl. Dodal, že má i další varianty, upřesnit je ale nechtěl.

Provoz třídicího centra v Malešicích vyjde poštu ročně na zhruba 40 milionů korun. "Všechny výpočty naznačují, že nám stačí asi pět až šest hektarů a moderní montovaná budova, která vyhovuje požadavkům doby," uvedl Knap.

Aktuální areál je podle něj naopak technologicky nevyhovující. Babišovi proto místo nabídl pro případ, že se ho pošta definitivně rozhodne opustit.

"Když vše poběží, tak se areál může v optimistické variantě opustit do dvou a půl až tří let," uvedl. Pošta zatím nemá přesný odhad jeho hodnoty, podle cenové mapy je mezi 500 a 600 miliony korun.

Letňany jsou preferovaná varianta

Ve prospěch pozemku v Letňanech, který považuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za ideální pro vznik ministerského komplexu, podle Babiše hovoří to, že tam územní plán umožňuje podobnou stavbu zřídit.

"Je to čistý pozemek, je tam územní plán, takže i z časového hlediska je to určitě preferovaná varianta," řekl. Připustil však, že nečeká, že se současným vedením Prahy může dospět k dohodě.

Magistrát chce své letňanské pozemky pro Babišův projekt, který má podle premiéra hlavně ušetřit peníze za pronájem a provoz budov, uvolnit jen při splnění několika podmínek. Stát má dostavět pražský vnější okruh, přispět na vnitřní okruh a postavit nemocnici.

Babiš ubezpečuje, že stát výstavbu vnějšího okruhu bude financovat, místo nemocnice ale preferuje traumacentrum. Pro vnitřní okruh se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem. Podle primátora Zdeňka Hřiba (piráti) však stát podobné projekty dělat neumí.