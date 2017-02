Jsou to estébácké postupy, kritizoval šéf ČT články MF Dnes, noviny trvají na svém

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Generální ředitel České televize Petr Dvořák ostře zaútočil na středečním zasedání Rady ČT na deník MF Dnes. Dvořákovi se nelíbí informace deníku o tom, jak ČT uzavřela několik smluv s PR agenturami na vylepšení své pověsti. Dvořák sdělil, že ve smlouvách o vylepšování pověsti nejde a deník obvinil, že používá "estébácké postupy padesátých let". MF DNES se proti slovům Dvořáka ohradila, označila je za nedůstojné s tím, že na svých informacích v novinách trvá. Radní ČT na středečním jednání rozhodli, že zvolí nového šéfa televize 26. dubna.

Praha - Ředitel České televize Petr Dvořák obvinil MF Dnes z toho, že používá "estébácké postupy". Reagoval tak na články deníku, podle nichž ČT utratí 12 milionů za PR služby. List patří vicepremiérovi Andreji Babišovi, který je s veřejnoprávní televizí v ostrém sporu.

Dvořák to prohlásil na středečním zasedání Rady ČT, kdy byl oznámený termín volby nového generálního ředitele, protože Dvořákovi končí mandát. Nový šéf bude zvolený 26. dubna, zájemci se musí přihlásit do 26. března. Dvořák zatím neoznámil, zda bude svůj post obhajovat.

Dvě největší politické strany přitom mají na ČT zcela rozdílný pohled, zatímco ČSSD ji spíše hájí, hnutí ANO ji často kritizuje. Naposledy si na pořady ČT stěžoval předseda ANO Andrej Babiš, podle kterého televize účelově jeho osobu poškozuje.

Za této situace deník MF Dnes, který je součástí Babišova impéria, publikoval ve středečním vydání článek s titulkem "ČT dá 12 milionů na svoji dobrou pověst". Podle listu smlouvy dostaly tři firmy, z nichž jednu - Bison&Rose - spoluvlastní Miloš Růžička, vlivný poradce ministra vnitra Milana Chovance. Deník dává tyto smlouvy do souvislosti s tím, že přicházejí v době politických tahanic o budoucnost ČT - nového ředitele totiž budou volit nynější radní, kteří jsou podle deníku většinou spjatí s ČSSD.

Souvislost mezi smlouvami a politikou prý není

Generální ředitel Dvořák na středečním zasedání tvrdil, že neexistuje žádná spojitost mezi smlouvami a nynějšími politickými spory ohledně ČT. "Hledání souvislostí je ryze účelové. ČT zveřejnila předběžné oznámení o této zakázce už v roce 2015 a následně ji vyhlásila v otevřeném nadlimitním řízení, což je nejtransparentnější druh řízení vůbec. Nemůže zde být časová ani faktická souvislost s novelami zákonů, které projednává český parlament," uvedl Dvořák.

Tomu se nelíbí ani to, že MF Dnes poukázala na různé osobní vazby mezi lidmi, kteří se kolem ČT a politiky točí. Z nich je patrné, že většina radních má skutečně blízko k ČSSD.

Dvořák tyto vazby nepopřel, podle něj jde ale o "nálepkování jednotlivých aktérů na základě tak nesmyslných vazeb, jako je to, s kým pracovali, žijí nebo pracují". "Neumím se ubránit pocitu, že to připomíná estébácké postupy padesátých let bývalého Československa," řekl Dvořák.

Mluvčí Mafry, pod kterou deník spadá, Silvie Škábová, se proti slovům Dvořáka ohradila. "Česká televize je veřejnoprávní instituce financovaná z koncesionářských poplatků. Proto by její aktivity měly být transparentní. Nerozumíme tomu, proč to není v zájmu i generálního ředitele. Nervózní reakce a invektivy ze strany Petra Dvořáka jsou nedůstojné. Na informacích, které jsme zveřejnili, trváme," sdělila mluvčí.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš sdělil, že dění kolem generálního ředitele Dvořáka nijak nesleduje a článek o ČT v MF DNES nečetl. Podle svých slov ale nepochybuje o náklonnosti ČT k premiérovi a předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. "Přišlo mi například podivné, když čtyři dny před krajskými volbami pan Sobotka otevíral studio ČT v Brně," uvedl Babiš.

Dvořákovi končí mandát v září

Pokud nyní Rada ČT výběrové řízení na pozici generálního ředitele vyhlásí, bude harmonogram následující: Zájemci o jednu z nejvlivnějších pozic v zemi budou mít řádově měsíc času na to, aby se do konkurzu přihlásili. Otvírání obálek s jejich plány, jak by televizi chtěli vést, rada naplánovala na polovinu dubna. Následně proběhne několik kol, v nichž bude rada počet uchazečů postupně zužovat. Samotný výběr nového generálního ředitele proběhne na přelomu dubna a května.

Dvořák má mandát vést ČT do konce září. Ještě není jisté, zda se sám zúčastní a zda v tendru uspěje. Jeho případný nástupce má do funkce nastoupit prvního října - tedy v době, kdy bude vrcholit předvolební kampaň.

Redakce Aktuálně.cz v poslední době opakovaně žádala Petra Dvořáka o rozhovor prostřednictvím tiskového oddělení ČT, ale všechny žádosti byly odmítnuty s tím, že Dvořák prý v současnosti rozhovory neposkytuje.

Jste zkorumpovaná pakáž! Reportéři ČT naštvali Andreje Babiše | Video: Česká televize | 12:47

autor: Radek Bartoníček