Jděte volit, vyzývá mladé Koukalová s Kovym. Video od party kamarádů z Brna viděl skoro milion lidí

před 5 hodinami

Zpěvák Ben Cristovao, herec Jan Cina nebo biatlonistka Gabriela Koukalová ve videu vyzývají mladé lidi, aby se zamýšleli nad politikou a přišli k volbám. Na sociálních sítích se počet zhlédnutí videa blíží milionu. Za spotem stojí čtveřice nadšenců z Brna, kteří se rozhodli bez jakýchkoliv sponzorů oslovit své vrstevníky a ukázat jim, že by se měli zajímat o politiku.

Brno - "Je to asi něco takovýho, jako by sis vybíral tetování a nechal vybrat svoji babičku," rozmlouvá mladým neúčast u voleb herečka Marie Doleželová v krátkém videu.

Její tvář se postupně prostřídá s obličeji dalších slavných mladých lidí, kteří mluví podobně - blogerkou Do Thu Trang, badmintonistou Petrem Koukalem, jeho ženou, biatlonistkou Gabrielou, nebo youtuberem Karlem Kovářem alias Kovym. Ten video uzavírá apelem: "Jděte volit, protože jinak to za vás rozhodne někdo jinej. A vám se to možná nebude líbit." Spot iniciativy Generace s názorem už na Facebooku nasbíral víc než 950 tisíc zhlédnutí, další desetitisíce lidí ho viděly na YouTube.

Za kampaní, která vzbudila na sociálních sítích velkou pozornost, stojí parta čtyř kamarádů z Brna, kteří se bez jakýchkoliv sponzorů nebo jiných podporovatelů v zádech rozhodli zapůsobit na svou generaci. Loni na jaře se prý bavili o tom, jak se jim nelíbí, že mladí příliš nechodí k volbám a že se jen málo zajímají o politiku.

"Všiml jsem si, že volební účast bývá v Česku nízká zvlášť u mladých pod třicet let, kdy chodí volit jen každý druhý člověk. Tak jsme si řekli, že by bylo dobré tuto problematiku vynést na světlo," vzpomíná na prvotní impulz Jakub Ondráček, student psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Odjakživa si prý vážil lidí, kteří dokážou být občansky aktivní a nezůstat jen u naříkání, když jsou s něčím nespokojení. S kamarády proto oslovili výrazné osobnosti své generace a natočili s nimi už dva spoty - jeden před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny, druhý před těmi aktuálními, prezidentskými.

"Všichni si hledáme nějaké vzory a sledujeme, co dělají, a to nás vědomě nebo nevědomě ovlivňuje. Přišlo nám proto jako dobrá forma oslovit osobnosti, ke kterým mladí vzhlíží, a natočit s nimi videa," vysvětluje další z týmu, studentka třetího ročníku medicíny Lenka Marková.

Nenechme lhostejnost určovat naši budoucnost. Určujme ji my. #generacesnazorem #mamnazor #jduvolit #prezident Jan Cina | Trang DoThu | Marie Doležalová | Ben Cristovao | Kovy - Gameballcz | Paulie Garand | Petr Koukal | Gabriela Koukalova hudba: Matthew Morgan Zveřejnil(a) Generace s názorem dne 03. Leden 2018

Zároveň si čtveřice tvůrců dávala pozor, aby nepřišli s něčím podobně provokativním, jako bylo agitační video Přemluv bábu z roku 2010, kde dvojice herců Martha Issová a Jiří Mádl kladou mladým lidem na srdce, aby šli hlavně volit pravici.

"Jakkoliv si cením každé občanské aktivity a myslím, že i v Přemluv bábu byl kus dobré myšlenky, tak mám pocit, že video problém hodně zjednodušovalo. Nechtěli jsme plošně odsuzovat něčí názor nebo říkat, že starší lidi volí špatně a mladí lépe," upozorňuje Jakub Ondráček. Cílem prý bylo hlavně poukázat na to, že mladí volí málo a mělo by se o tom diskutovat, aby se o dění kolem sebe zajímali více.

"Nemůžeme čekat, a vlastně bychom to asi ani nechtěli, aby teď k volbám přišli všichni, které to doteď nezajímalo. Je to o tom, že se o politiku začnou zajímat, něco si nastudují, budou to sledovat a potom půjdou volit. Nebo teď zvolí, budou sledovat kandidáta a pak zjistí, jestli to bylo dobře, nebo špatně, a příště už budou vědět," vysvětluje student psychologie.

A pochvaluje si, že se iniciativě podařilo ukázat jako občansky angažované i osobností, které to o sobě v prvé řadě nehlásají. Například zpěváka Bena Cristovaa. Právě oslovit známé tváře a vysvětlit jim, o co iniciátorům jde, byla prý nejobtížnější fáze celého snažení.

Čtveřice mladých nejprve vybrané obeslala a pak dlouho čekala na reakci. Jako první prolomili ledy lezec Adam Ondra a po několika vysvětlovacích mailech se pro myšlenku nadchl i cestovatel Ladislav Zibura, který pak výrazně pomohl s rozšířením videí na sociálních sítích. Mimochodem, příspěvky na Facebooku Generace s názorem nesponzoruje, protože si přeje, aby se šířily spontánně.

Jediný výdaj? Volební urna

Jediným výdajem projektu tak zatím byla koupě volební urny, s níž se na propagačních fotkách aktéři videí fotí. Plátno, světla a kamery zapůjčili kamarádi a design webových stránek i profesionální fotky obstarali sami autoři projektu. Bratr Jakuba Ondráčka, Michal, vystudoval průmyslový design, poslední ze čtveřice, Barbora Kudelová, je absolventkou architektury na VUT a nyní studuje fotografii.

Přestože přesný dosah kampaně je jen těžko měřitelný, tým mladých Brňanů vnímá své tažení pozitivně. "Jen na příkladu svých nejbližších vidíme, že se nad tím zamysleli a někteří z nich, kteří dříve nechodili k volbám, uznali, že máme pravdu," říká Lenka Marková.

V projektu Generace s názorem chtějí autoři pokračovat. I když ještě nemají jasnou představu o tom, s čím přijdou, už ví, že se chtějí přesunout od videí k jinému formátu, například k diskusím na různá témata související s politikou.

"Nejvíc se nám líbí myšlenka, že je potřeba propojovat skupiny lidí, které jsou izolované. Je potřeba diskutovat a spojovat lidi z různých sociálních bublin. Zvlášť u mladých lidí by to měl být základ," míní Jakub Ondráček