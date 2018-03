Invalidovnu získá od státu Národní památkový ústav. Velká část objektu by se měla otevřít veřejnosti

před 2 hodinami

Praha - Invalidovna v Karlíně bude v nejbližších dnech převedena na Národní památkový ústav (NPÚ). Převodu barokního objektu již nic nebrání. Oznámili to při návštěvě Invalidovny zástupci památkářů, majetkového úřadu, který nyní objekt spravuje, a ministerstva kultury.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše stát najde zhruba jednu miliardu potřebnou na rekonstrukci památky.

Ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková řekla, že ústav plánuje otevření velké části objektu veřejnosti, mělo by to být až 80 procent. Rekonstrukce si podle odhadů vyžádá přibližně jednu miliardu korun. V případě, že se převod zdaří, byla by Invalidovna otevřena veřejnosti letos v létě.

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd uvedl, že v nejbližší době, možná již v úterý, odešle dopis s tímto požadavkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu sdělila, že od obdržení tohoto dopisu je převod záležitostí týdne. "V průběhu příštího týdne to můžeme udělat," řekla Arajmu. "Počítám, že s tím, že pokud budovu v průběhu měsíce dostaneme do správy, tak na léto už bychom připravili program a otevřeli prostory pro veřejnost," uvedla Goryczková.

Do dražby se nikdo nepřihlásil

Podle Babiše stát je stát připraven začít "masivně investovat", což se netýká jen kulturních památek. "Je to i efekt menšinové vlády, že resortismus končí a jsme schopni se nějakým způsobem domluvit," řekl Babiš. Peníze na opravu podle něj stát "najde". "Jsem přesvědčen, že Invalidovna za pět, šest let bude skvělá památka, přitáhne turisty a naše lidi, bude tady život, a to je, myslím, to, co potřebujeme," uvedl.

ÚZSVM chtěl v minulosti barokní budovu vydražit. Její vyvolávací cena přesahovala 630 milionů korun, rekonstrukce byla odhadnuta na více než 940 milionů. Žádný zájemce se ale v srpnu 2016 do dražby nepřihlásil. Poté o Invalidovnu projevil zájem Národní památkový ústav, podle ÚZSVM však nepředložil dostatečně podrobné podklady k budoucímu využití stavby.

Karlínská Invalidovna byla postavena v letech 1731 až 1737 podle plánů slavného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Patří k významným barokním stavbám. Později patřila armádě, byly v ní i archivy dalších institucí, ale po poničení povodní a přestěhování archivů armáda objekt označila za nepotřebný.