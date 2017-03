před 36 minutami

Ministrem průmyslu by se měl podle serveru iDNES.cz stát poslanec ČSSD Milan Urban. Ten už resort jednou řídil, v letech 2003 až 2006. Server to uvedl s odvoláním na tři nejmenované zdroje. Koncem února premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka navrhl odvolat ministra Jana Mládka (ČSSD) a resort zatím vede sám. Důvodem byl Mládkův postoj k cenám mobilních dat. Už dříve řekl, že nového ministra vybere po sjezdu ČSSD. Ten v sobotu skončil v Brně. Urban úvahy o vládním postu komentoval pouze slovy, že si novináři musí počkat do pondělí. Vyloučil ale spekulace, že premiér nemá na výběr ministra čas a průmysl bude řídit až do konce volebního období. Sobotka na dotaz ohledně Urbana nereagoval.

autor: ČTK