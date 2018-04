před 29 minutami

Hranice senátních volebních obvodů se už nebudou měnit pouze kvůli rozdílům v počtu jejich obyvatel. Sněmovna potvrdila senátní úpravu volebního zákona. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) ji podpořil a přislíbil také úpravu, která by přinesla větší územní stálost senátních obvodů. Senátor a někdejší ministr Jiří Dienstbier (ČSSD) doporučil měnit obvody buď jednou za šestileté volební období člena horní komory s tím, že by změny respektovaly spádovost či historické vazby, nebo zavést stálé obvody. To by ale znamenalo změnu ústavy. Vláda původně navrhovala upravit hranice 17 z 81 senátních volebních obvodů kvůli tomu, aby každý senátor zastupoval obdobný počet obyvatel.

autor: ČTK | před 29 minutami