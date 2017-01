Holky na techniku patří! Klip VUT má motivovat dívky ke studiu "mužských" oborů a bourat stereotypy

před 25 minutami

Vysoké učení technické chce novou kampaní přilákat ke studiu více uchazeček. Heslem "Sem patřím" chtějí dívky motivovat ke studiu a ukázat, že i ony mají na technických oborech své místo. Odvahu by technicky nadaným studentkám měla dodat nejen kampaň, ale i ambasadorky jednotlivých fakult VUT. Na webových stránkách jim můžou mladší dívky napsat jakékoli dotazy a zjistit o životě na VUT víc.

Brno – Pájet. Kódovat. Milovat. Vysoké učení technické v Brně se snaží nadané dívky motivovat ke studiu technických oborů a vyvrátit zažité mýty o tom, že ženy na techniku nepatří. Univerzita natočila minutu a půl dlouhý spot, který má středoškolačkám dodat odvahu, aby se přihlásily ke studiu na technických univerzitách.

"Pokud by se nám podařilo získat dostatek žen pro studium technických oborů, výrazně by to pomohlo trhu práce. Samozřejmě ale máme i nadále zájem o kvalitní středoškoláky," vysvětlil rektor VUT Petr Štěpánek.

Podle evropského výzkumu se dívky na technické obory nehlásí, protože se jednoduše obávají a nevěří si. "Studentky v anonymní anketě například uváděly, že jejich učitel na střední škole jim radil, aby šly studovat raději ekonomiku nebo učitelství zaměřené na fyziku či matematiku, že pedagogická dráha je to pro ně vhodnější než technická škola," upřesnila spoluautorka studie Lucie Hudcová, která na Ústavu radioelektroniky učí laserové technologie a vyvíjí optické bezdrátové spoje.

Odvahu by studentkám měl dodat nejen klip, který režírovala Karolina Zalabáková, ale i ambasadorky jednotlivých fakult VUT. "Na webu www.technickyvzato.cz jim můžou mladší dívky napsat jakékoli dotazy a zjistit o životě na VUT víc," nabádají tvůrci projektu.

Nejméně studentek je na VUT na Fakultě informačních technologií (8,6 % žen), Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (12,5 %) a Fakultě strojního inženýrství (13 %). Přitom absolventi těchto oborů patří na trhu k nejvyhledávanějším a nejlépe placeným.

Že se ženy studia spíše "mužských" oborů bojí zbytečně, dokazují i statistiky, podle kterých si ženy v přijímacích testech vedou lépe než jejich mužští kolegové. "Ženy v testu obecných studijních předpokladů dosáhly v průměru percentilu 63,8, zatímco muži měli percentil 62,1," uzavřela mluvčí společnosti Scio Markéta Majerová.

