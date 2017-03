Průzkum: Piráti by se poprvé dostali do Sněmovny, volby by vyhrálo hnutí ANO s náskokem před ČSSD

před 10 minutami

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 27 procenty hlasů. Druhá ČSSD si polepšila na 15,5 procenta, ale má jen malý náskok před KSČM. "Hnutí ANO suverénně vede, i když jeho podpora z dlouhodobého pohledu kolísá. Nestabilita je výrazem nezakotvenosti voličských sympatií a citlivostí na vývoj politické situace," vysvětlují autoři výzkumu. Do Sněmovny by se poprvé probojovala Česká pirátská strana, která by získala 5,5 procenta hlasů. Neuspěla by ale případná koalice Lidovců a hnutí Starostové, která by na 10 procent těsně nedosáhla.

Praha - Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly v březnu, vyhrálo by hnutí ANO s 27 % před druhou ČSSD s 15,5 %. Vyplývá z výzkumu agentury STEM. Na třetím místě se umístili komunisté s necelými 14 % hlasů.

"Hnutí ANO suverénně vede, i když jeho podpora z dlouhodobého pohledu kolísá. Nestabilita je výrazem nezakotvenosti voličských sympatií a citlivostí na vývoj politické situace," vysvětlují autoři výzkumu.

Největším překvapením je 5,5 % hlasů pro Českou pirátskou stranu, která by se tak dostala do parlamentu.

Čtvrté místo těsně drží se 7,6 % lidovci, na kterou ztrácí občanští demokraté tři desetiny procentního bodu. TOP 09 by získala 6,7 procenta. "TOP 09 se po dílčím poklesu vrátila nad pětiprocentní práh. Zdá se, že hlasy mezi ODS a TOP 09 se přelévají," píší v tiskové zprávě autoři výzkumu.

Případná koalice KDU-ČSL a Starostů by podle výzkumu mohla dopadnout špatně. Hnutí Starostové získalo pouze 2,2 procenta hlasů. Obě strany by daly dohromady jen 9,8 procenta hlasů, což by jim pro vstup do sněmovny nestačilo. Pod pěti procenty jsou také Okamurova SPD, Úsvit a Strana zelených.

autor: Domácí