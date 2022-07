Havlův odkaz v Evropě funguje víc, než si myslíme, říká Fiala. Pádu vlády se nebojí

Premiér Petr Fiala v Evropském parlamentu ve středu představil priority českého předsednictví v EU. V rozhovoru pro české novináře ze Štrasburku popisuje, proč se v projevu odkazuje na Havla a ne třeba na zakladatele své strany. "ODS se změnila," říká. Odpovídá také na to, zda kauza hnutí STAN nemůže ohrozit prestiž českého předsednictví. Ve čtvrtek se ke kauze má konat mimořádná schůze sněmovny.

Ráno jste ve vašem vůbec prvním projevu k europoslancům na plénu Evropského parlamentu několikrát zmínil bývalého prezidenta Václava Havla. Proč jako předseda ODS, strany, která sedí ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, a jejímž zakladatelem je Václav Klaus, citujete Havla? Znamená to, že se cítíte být více jeho pokračovatelem?

Myslím, že nikdo nemůže žít v minulosti a kdo žije v minulosti, tak nerozumí ani přítomnosti ani budoucnosti. Je třeba se dívat na to, jak se ODS posunula, jakým výzvám teď čelíme a kdy jsem se stal předsedou strany. K těmto věcem se ale teď nechci vracet. Vždy jsem si osobně vážil Václava Havla za jeho statečné postoje v době komunismu a za to, co udělal pro svobodu a demokracii v Česku a Evropě.

To, že jsme zvolili jeho slova, se ukázalo jako naprosto správné, protože jde o mezinárodně známou osobnost. Jeho myšlenky jsou proslulé a jak jsem si všiml tak i dnes při jednání v Evropském parlamentu to bylo velmi zřejmé.

Jak?

Spousta kolegů, poslankyň či poslanců se sama odkazovala na slova Václava Havla. Bylo to pro ně naprosto srozumitelné a možná to něco o Česku vypovídá víc, než si my sami myslíme. Takže jsem rád, ukázalo se to jako správná věc. Havlovy myšlenky mají i dnes schopnost Evropu oslovovat.

Ve čtvrtek bude mimořádná schůze ke kauze hnutí STAN a elektronické evidenci tržeb. Co od toho očekáváte? Neohrozí vystupování opozice renomé českého předsednictví? Protože oni vyhrožují tím, že pokud neprojde program, tak vyvolají hlasování o nedůvěře vládě.

To není na místě a jde samozřejmě o právo opozice. My jsme se k té kauze, která se týká pražské komunální politiky, postavili naprosto jednoznačně. Hnutí STAN udělalo všechny potřebné kroky. Šlo v tomto příkladem některým hnutím a politickým stranám v Česku, které se nikdy nedokázaly postavit ke svým kauzám a k tomu, že mají obžalovaného předsedu. Ale, hnutí STAN vyvodilo politickou odpovědnost a došlo k obměně ministra, byť není ani vyšetřován, ani obviněn. Z mého hlediska koalice udělala vše, co bylo možné. Zbytek je samozřejmě na orgánech trestního řízení a já věřím, že bude vše rychle vyšetřeno a viníci budou spravedlivě potrestání.

A nemůže to tedy ohrozit dobré jméno předsednictví?

Myslím si, že teď je potřeba se věnovat věcem, které opravdu tíží občany. Opozice by s námi měla spolupracovat na tom, jak si poradit s cenami energií a jak bojovat s inflací, ale to je přesně to, co opozice nedělá. Když poslouchám některé opoziční návrhy, co by měla vláda dělat a spočítám si to, tak bychom byli dvakrát tak zadlužení a pouze bychom roztáčeli inflační spirálu.

A pokud jde o elektronickou evidenci?

Já jsem rád, že se posunujeme v té věci kupředu a že se blížíme k zrušení tohoto nesmyslného projektu, který jen zatížil české podnikatelské prostředí a k ničemu pozitivnímu nevedl.

Takže, jinými slovy, že byste nechali projít program té mimořádné schůze z toho důvodu, aby opozice nevyhlásila hlasování o nedůvěře a abyste tudíž tady ve Štrasburku měli klid, to se nestane?

Já jsem se ještě neměl možnost poradit se svými koaličními partnery jakou taktiku nebo strategii zvolíme, ale teď nevidím žádný smysl v tom, abychom se tím v parlamentu zabývali, když jsme politické řešení té nepříjemné situace už přinesli.

Europoslanci ve středu odpoledne podpořili zařazení jádra a plynu mezi zelené investice, na plénu odmítli námitku proti takzvané taxonomii, kterou prosazovali zvláště levicové frakce. Co si myslíte o výsledku hlasování?

Výsledek hlasování o taxonomii dopadl výborně, tak jak jsme potřebovali. Ukazuje se, že i to, že jsem tady včera strávil několik hodin a jednal s jednotlivými frakcemi, přináší výsledky a jsem rád, že hlasování o taxonomii dopadlo takto. Výsledek je dobrý nejen pro Česko, ale i pro řadu dalších evropských zemí. Ke kompromisu, který byl dosažen ve vyváženém návrhu Evropské komise, by se velmi těžko znovu dospělo.

A co to znamená pro Česko?

Česku to umožňuje využívat jádro jako podporovaný čistý zdroj a to má pro nás zásadní význam. Ukazuje se, že postup, který volíme - pečlivé vysvětlování, diskuze s lidmi, kteří mají různé názory a debaty o tom, co potřebují jednotlivé země - je správná cesta a jsem rád, že zrovna v den, kdy tady představuji priority českého předsednictví v EU jsme zde dosáhli takových výsledků při hlasování.

Jak vidí Česko šanci, že se podaří uskutečnit nějaké výraznější společné nákupy plynu a jak velkou roli to pro nás hraje?

My na tom máme zájem, mimo jiné proto, že patříme k nejohroženějším zemím. A ty společné nákupy mají několik výhod, zaprvé EU je schopna dosáhnout nižší ceny, než jaké bychom dosahovali, kdybychom se ucházeli o plyn z alternativních zdrojů jako jednotlivé státy. A za druhé, u tak velkého odběratele jako je EU je také větší garance dlouhodobosti těch dodávek. Jak už zmínila předsedkyně Evropské komise, některé kroky se už podařilo udělat, třeba na výrazné navýšení dodávek LNG ze Spojených států a o dalších krocích se jedná.

Ačkoli jsem velmi opatrný k různým centralizacím a společným postupům tam, kde to není nutné, zrovna v této krizi a při tak rychlé proměně energetického trhu v Evropské unii je společný postup na místě. Hlavně proto, abychom se zbavili závislosti na Rusku.

Česko v roce 2016 podepsalo Istanbulskou úmluvu, ale dosud neratifikovalo. Její projednání vláda letos odložila. Kdy dojde k ratifikaci?

Jsme si vědomi, že ta vnitropolitická debata o Istanbulské úmluvě v Česku byla z různých důvodů velmi komplikovaná a že ani do nedávna nebyla ve sněmovně většina pro to, abychom ji ratifikovali. Nechceme tím procesem, popřípadě nějakou složitou diskuzí zatížit evropské předsednictví, proto jsme odložili to rozhodování až po předsednictví.