Davy lidí v pondělí přihlížely desátému ročníku Tříkrálové plavby otužilců pod Karlovým mostem. Podívejte se také přímo z hladiny Vltavy na to, jak se šedesát žen a mužů ponořilo do ledové vody, aby překonali zhruba dvě stě metrů zpět do přístaviště.

