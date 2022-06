Fiala debatoval s Hegerem. Rozdělení Československa bylo nevyhnutelné, shodli se

Rozdělení Československa před 30 lety bylo podle českého premiéra Petra Fialy správným rozhodnutím a nevyhnutelným krokem, udržování společného státu by vyvolávalo jen další napětí a neshody. "Možná by se později rozpadal za daleko horších podmínek," řekl v pondělí Fiala v debatě se slovenským protějškem Eduardem Hegerem. V brněnském kině Scala debatu uspořádal český Deník N a slovenský Denník N.

Heger i Fiala v souvislosti s rozdělením Československa v pondělí hovořili o zázraku, kdy se oba nové státy pokojně rozešly, navzájem se respektují a jejich představitelé udržují nadstandardní vztahy. "Podařilo se zachovat silné pouto, přátelství nevymizelo," řekl Heger. Desítky slovenských studentů v publiku neformálně vyzval, aby se po vysoké škole vrátili do vlasti.

Slovensko podle Hegera prošlo po rozdělení státu trnitou cestu, než se "postavilo na vlastní nohy". Asi jsme nebyli tak dobře připravení, konstatoval slovenský premiér. Historie ale podle něj ukázala, že šlo o správné rozhodnutí.

Podle Fialy existuje jen málo dvojčlenných federací, které by fungovaly, zvláště když jeden národ je dvakrát tak početný než druhý. Ocenil, že česká politická reprezentace v roce 1992 akceptovala jako fakt, že Slováci chtějí naplnit své právo na sebeurčení.

Pokojné rozdělení státu podle českého premiéra vyžadovalo na obou stranách velkorysost. "Slovensko nemělo přehnané požadavky a Česká republika nelpěla na hloupostech," řekl Fiala.

Československo zaniklo po 74 letech od svého založení uplynutím 31. prosince 1992. Od roku 1993 existuje samostatná Česká republika a samostatné Slovensko. Podstatná část jednání o rozdělení státu se odehrávala v Brně, konkrétně ve vile Tugendhat.

Trvalá vazba obou státu se podle Fialy a Hegera projevuje i ve společném postoji vlád po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Česko i Slovensko se podle premiérů staví proti zlu, aniž o tom musí diskutovat. "Víme co máme dělat, nepochybujeme o tom," uvedl Fiala.

Česko a Slovensko poskytují pomoc Ukrajině jako napadenému státu i Ukrajincům, kteří po ruské agresi hledají bezpečí za hranicemi vlasti. Pokud Evropa bude Ukrajině nadále pomáhat, je reálné, že Ukrajinci dosáhnou svých cílů - tedy že zvítězí, uvedl Heger. Je podle něj zapotřebí ukázat sílu demokratického světa.

Podle Fialy by politici neměli uvažovat jen realisticky, ale hodnotově, a rozhodovat se podle toho, co je, a co není správné. "Proto já říkám, co chci a co si přeji: aby Ukrajina zvítězila. Jedině to dává smysl a jedině to je správné. Dělejme vše pro to, ať Ukrajina zvítězí," řekl Fiala.