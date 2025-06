Týc: Blažkovy pohádky jsou ztráta času. S bitcoiny šlo od začátku jasně o jedinou věc

"Pokud někdo vydělá peníze, tak je většinou věnuje neziskovkám nebo nějakým smysluplným organizacím – nemocnicím a tak dále, ale ne státu," komentuje kauzu exministra Pavla Blažka (ODS) jeden z průkopníků české kryptoscény Roman Týc.

Neustálé opakování argumentů, s nimiž přichází aktéři, je podle hosta Zuzany Tvarůžkové ztráta času. "Jsou to všechno pohádky - nějaká předem připravená formule, která se neustále opakuje dokola," tvrdí spoluzakladatel Paralelní polis a člen skupiny Ztohoven.

Záměr od začátku byl tvářit se, že je všechno v pořádku, myslí si Týc. "V konečném důsledku asi bylo v plánu dát (Tomáši, dárci bitcoinů) Jiřikovskému a jeho partě dokument, že bitcoiny z této, nebo možná z obou dotčených zdrojových adres, jsou v pořádku."

Ve veřejném prostoru se neustále mluví o praní bitcoinů, ale nikdo vlastně neví, jak to funguje, upozorňuje výtvarník. Bitcoinů jako takových se navíc podle Týce vlastně celá kauza netýká. "To je prostě normálně Blažkova kauza, státní kauza, cokoliv jiného… ale rozhodně to není bitcoinová kauza."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-06:20 Vládnou nám lidé, kterým současný svět utíká? Kde všude můžeme pozorovat to, že se lidé, kteří nám vládnou, neorientují v trendech?

06:20-14:49 Co mu nesedělo na historce o kajícníkovi a darované miliardě? Jak zásadní službu Jiřikovskému exministr Blažek udělal?

14:49-22:17 Proč Jiřikovský neotevřel peněženku s kryptoaktivy sám? Vyzrál na úřady? Co všechno se o transakcích a pohybech ještě můžeme dozvědět?

22:17-29:21 Má Jiřikovský důvod se skrývat? Vědělo se o něm v bitcoinovém prostředí už dřív? Je darknet temnou součástí bitcoinového světa?

29:21-34:38 Je držení velkého množství bitcoinů nebezpečné? Jak tvrdé je to prostředí? Nebojí se Týc k celé věci vyjadřovat?