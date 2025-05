"Esesáci nás chtějí vyvraždit!" Stačilo málo a Němci Pražské povstání utopili v krvi

Před 80 lety – 5. května ve 12:33 – se z rozhlasových přijímačů ozvala výzva české policii, četnictvu, vládnímu vojsku i všem Čechům. “Přijďte nám ihned na pomoc, voláme všechny Čechy,” zněl apel. Co se potom dělo nejen přímo v rozhlase, ale v celé Praze, potažmo v Čechách, přibližuje ředitel památníku v Lidicích, vojenský historik Eduard Stehlík.

Němci v první chvíli povstání podcenili. Brali to tak, že žádné zásadní problémy s Čechy do té doby nebyly, tvrdí host Matyáše Zrna. "Jenže mezitím opravdu začalo obsazování kasáren nebo ukořisťování zbraní ze skladů v Břevnově a na Smíchově. Do toho se začaly budovat barikády, protože se objevily informace, že německé jednotky budou postupovat na Prahu."

V tu chvíli už podle Stehlíka začalo jít do tuhého. "Pokud by se 6. května nepřipojily jednotky ruské osvobozenecké armády generála Vlasova, tak mohl být s povstáním konec."

Němci tady měli dostatek sil - zkušené bojové jednotky i dost zbraní. "Měli dostatek zkušeností k tomu, aby to povstání utopili v krvi. Nesmíme zapomenout, že tady byl na Benešovsku velký výcvikový prostor SS," konstatuje historik s tím, že právě jednotky z tohoto výcvikového centra se dopouštěly největších zvěrstev.

00:05-06:46 Odkud z budovy Českého rozhlasu vysílali hlasatelé výzvu k povstání? Co bylo vládní vojsko a kolik čítalo vojáků?

06:46-10:14 Jakou výzbroj měli vládní vojáci, četnictvo a policie? Kde byla telefonní ústředna? Bojovali lidé i holýma rukama? Byli Němci ochotní se vzdát?

10:14-16:00 Fungovalo tou dobou ještě nějaké jednotné německé velení? Co němečtí civilisté? Povstání vypuklo předčasně - kdy k němu mělo dojít? Jaký osud potkal velitele ilegální vojenské skupiny ALEX Františka Slunečka?

16:00-19:46 Jak probíhaly přípravy? Obávali se komunisté v Košicích, že kvůli předčasnému povstání se do Prahy dřív než Rusové dostanou Američané a Britové?

19:46-22:22 Jak se na události dívali sympatizanti osvoboditelů ze Západu? K jakým krokům přistoupila Rudá armáda?

22:22-28:51 Kdy se Němci v Praze vzchopili k protiúderu? Kdo byli Rusové v německých uniformách a jak na ně reagovali místní? Kolik bylo Vlasovců?

28:51-34:56 Kdy a proč se začali Vlasovci stahovat? Jak se věci vyvíjely od 7. května? Jak daleko byla tou dobou Rudá armáda?

34:56-40:28 Jak se podařilo naplnit dohodu o podmínečné kapitulaci Němců, podle které měli mít možnost opustit Československo s lehkými zbraněmi? Podařilo se německým jednotkám dostat do vysněného amerického zajetí? Vítali Pražané 9. 5. Rudou armádu jako skutečné osvoboditele?

Pražané staví barikádu během pražského povstání v květnu 1945. Přesná lokace neuvedena.