Domácí

Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Je to projekt, který byl v mnohém výjimečný. Do úsilí Nadačního fondu Eduzměna se na Kutnohorsku zapojilo 59 mateřských, základních a středních škol. Fond do jejich rozvoje investoval 163 milionů korun. Ještě důležitější než peníze byl však pro školy osobní rozvoj kantorů a vzájemných vztahů. Školy, které se do Eduzměny na Kutnohorsku zapojily, projekt po pěti letech hodnotí jako velmi přínosný.
Ministr školství Mikuláš Bek, který se při návštěvě Kutnohorska zašel podívat na projekt Nadačního fondu Eduzměna
Ministr školství Mikuláš Bek, který se při návštěvě Kutnohorska zašel podívat na projekt Nadačního fondu Eduzměna | Foto: Archív: Eduzměna

"Měla jsem svou osobní vizi. Věděla jsem, jak chci, aby vypadala má ideální škola. Ale nevěděla jsem úplně, co s tím," říká ředitelka Základní školy Církvice Ludmila Hrušková, když se snaží vysvětlit, jak moc jí pomohl projekt Nadačního fondu Eduzměna.

Díky němu začala například sdílet s dalšími řediteli škol jejich radosti i starosti. Zjistila, že všichni její kolegové řeší podobné problémy jako ona. Zapojení se do programu Ředitel naživo, který škole pomohla zafinancovat právě Eduzměna, pro ni bylo přelomové. "Úplně mi to změnilo přemýšlení," přiznává.

Související

Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka

Spotlight - Michaela Stoilová
35:37

S Eduzměnou se vynořili také regionální průvodci škol, kteří měli být k ruce i kantorům. V případě Církvic to byla Kateřina Adami. Ta se ze všeho nejdříve zeptala žáků a jejich rodičů na to, jak si představují ideální školu.

"Potom jsem o tom dlouho mluvila s naším týmem. Co pro nás znamená učení, jak chceme, aby vypadal náš žák, jak chceme, aby přistupovali ke škole rodiče. Do té doby to bylo něco na papíře od paní ředitelky, jak si to představuje, ale nikdo jsme její vizi nežili tak, jak bychom měli," přiznává. 

Učitelé si díky tomu například začali navzájem více otevírat hodiny. Téměř polovina ředitelů a ředitelek škol v regionu se zúčastnila dlouhodobého vzdělávacího programu.

"Teď, když se osobně známe, tak mi není hloupé, když něco nevím, zavolat několika konkrétním ředitelkám a poradit se," vysvětluje například ředitelka Mateřské školy Jindice Ludmila Sotonová.

Podrobné statistiky k projektu ukazují, že pomoci metodických center využili kantoři z 38 škol a 25 místních učitelů prošlo dlouhodobým vzdělávacím programem Pedagogický lídr. Celkem 16 škol zavedlo triády individuální konzultace mezi učitelem, dítětem a rodiči, které částečně nahrazují klasické rodičovské schůzky. K tomu každá čtvrtá škola začala více učit venku.

Důraz na duševní pohodu

Související

České děti se těší do školy nejméně. Může za to stres a spolužáci, tvrdí psycholožka

Malé děti, žáci, školáci, škola, třída - ilustrační foto.

Díky práci Týmů duševního zdraví, které od roku 2021 provedly více než 10 tisíc intervencí, se také zlepšila psychická pohoda žáků a učitelů.

Za myšlenkou vzniku těchto týmů stojí nezisková organizace Society for All (SOFA), která podporuje kvalitní vzdělávání otevřené potřebám všech dětí a mladých lidí. Na Kutnohorsku týmy zaštiťuje právě Eduzměna.

Finance na provoz týmů zpočátku poskytly tzv. Norské fondy, poslední dva roky týmy financuje Eduzměna a loni jejich činnost poprvé začaly dotovat i místní samosprávy.

Budoucnost je ve spolupráci

Zástupce ředitele Eduzměny Ondřej Matějka je přesvědčený, že školy a školky se výrazně posunuly dopředu.

"V systému vzdělávání, který je tak decentralizovaný jako ten náš český, spočívá budoucnost v místní spolupráci mezi školami a všemi, kteří vzdělávání ovlivňují. Na Kutnohorsku jsme nyní v této spolupráci došli opravdu hodně daleko," soudí Matějka, který nově vede Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko.

Související

Na ubytovně si říkáte, kde nastala chyba? Sociální pedagožky pomáhají dětem prospívat

Základní škola Partizánská Česká Lípa, Chytré Česko, výuka, žáci, studenti, učitelé, vzdělávání

Podpora škol v tomto regionu bude pokračovat, snahou Eduzměny je přitom zmiňované změny k lepšímu zavést také na řadě dalších míst v České republice. Kromě Kutnohorska si lidé z Eduzměny pro svůj unikátní výcvikový program vybrali také Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko. 

Ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška ale zároveň upozorňuje, že změny k lepšímu nepřicházejí automaticky. Je nezbytné, aby za nimi stálo vedení škol.

"Zapojení pedagogů do vzdělávacích programů ještě automaticky neznamená posun na školách. Propisuje se komplikovaně a omezeně v případě, kdy není podpořen ze strany vedení školy. Posun je problematický také tam, kde v pedagogickém sboru panují napjaté vztahy," míní.

Tady všude na Kutnohorsku využili nabídky Nadačního fondu Eduzměna ke spolupráci
Tady všude na Kutnohorsku využili nabídky Nadačního fondu Eduzměna ke spolupráci | Foto: Archív: Eduzměna

Systémová změna vzdělávání

Eduzměna usiluje o systémovou změnu vzdělávání v České republice. Chce, aby všechny děti mohly chodit do školy, která je opravdu připraví na život, bude je bavit a dávat jim smysl. 

Související

"Nejsem rasista, ale..." Segregace škol v Česku škodí Romům i neromské většině

ZŠ a MŠ Merhautova

Zástupci Eduzměny říkají, že základem jejich práce je podpora "šitá na míru", která vychází z potřeb každé školy zvlášť.

Každá škola má k dispozici regionální průvodce, kteří pomáhají vedení i učitelům plánovat a uskutečňovat změny ve způsobech výuky, ale i v oblasti vztahů či osobního rozvoje pedagogů.

Kromě toho Eduzměna nabízí širokou škálu vzdělávání pro pedagogy, organizuje pravidelná setkávání vyučujících i ředitelů, zajišťuje školám sdílené služby a podporuje zřizovatele i aktivní rodiče.

 
Mohlo by vás zajímat

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Kvíz: Štětináč nebo prase jménem Napoleon. Poznáte postavy z povinné literatury?

Kvíz: Štětináč nebo prase jménem Napoleon. Poznáte postavy z povinné literatury?
Infografika

Průzkum: ANO se drží v čele, Spolu si polepšilo. SPD naopak ztrácí

Průzkum: ANO se drží v čele, Spolu si polepšilo. SPD naopak ztrácí
domácí Aktuálně.cz Obsah Inspirace pro vzdělávání Chytré Česko Chytré Česko - Aktuality Chytré Česko - Inspirace Chytré Česko - Reforma vzdělávání

Právě se děje

před 49 minutami
Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

Během turnaje Pohár národů v basketbalu vozíčkářů v Kolíně nad Rýnem vyvolali britští reprezentanti silné emoce.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Počátkem srpna podal státní zástupce obžalobu na předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí za podněcování k nenávisti.
před 1 hodinou
Valentová - Bronzettiová. Vycházející česká hvězda debutuje v New Yorku proti Italce

ŽIVĚ
Valentová - Bronzettiová. Vycházející česká hvězda debutuje v New Yorku proti Italce

Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového US Open mezi Terezou Valentovou a Luciou Bronzettiovou z Itálie.
před 1 hodinou
Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Na Kutnohorsku skončil po pěti letech pilotní vzdělávací projekt, do kterého se zapojila drtivá většina škol a školek. Nyní míří na další místa Česka.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP

Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP

Filip Salač skončil ve Velké ceně Maďarska a na okruhu Balaton Park vybojoval dalších osm bodů do hodnocení seriálu.
před 2 hodinami
Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Návěsy obydlené bezdomovci v běchovickém areálu stojí už pět let. Jejich obyvatelé zanáší okolí a obydlí komplikují provoz na silnicích.
Další zprávy