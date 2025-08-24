Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

"Měla jsem svou osobní vizi. Věděla jsem, jak chci, aby vypadala má ideální škola. Ale nevěděla jsem úplně, co s tím," říká ředitelka Základní školy Církvice Ludmila Hrušková, když se snaží vysvětlit, jak moc jí pomohl projekt Nadačního fondu Eduzměna.
Díky němu začala například sdílet s dalšími řediteli škol jejich radosti i starosti. Zjistila, že všichni její kolegové řeší podobné problémy jako ona. Zapojení se do programu Ředitel naživo, který škole pomohla zafinancovat právě Eduzměna, pro ni bylo přelomové. "Úplně mi to změnilo přemýšlení," přiznává.
S Eduzměnou se vynořili také regionální průvodci škol, kteří měli být k ruce i kantorům. V případě Církvic to byla Kateřina Adami. Ta se ze všeho nejdříve zeptala žáků a jejich rodičů na to, jak si představují ideální školu.
"Potom jsem o tom dlouho mluvila s naším týmem. Co pro nás znamená učení, jak chceme, aby vypadal náš žák, jak chceme, aby přistupovali ke škole rodiče. Do té doby to bylo něco na papíře od paní ředitelky, jak si to představuje, ale nikdo jsme její vizi nežili tak, jak bychom měli," přiznává.
Učitelé si díky tomu například začali navzájem více otevírat hodiny. Téměř polovina ředitelů a ředitelek škol v regionu se zúčastnila dlouhodobého vzdělávacího programu.
"Teď, když se osobně známe, tak mi není hloupé, když něco nevím, zavolat několika konkrétním ředitelkám a poradit se," vysvětluje například ředitelka Mateřské školy Jindice Ludmila Sotonová.
Podrobné statistiky k projektu ukazují, že pomoci metodických center využili kantoři z 38 škol a 25 místních učitelů prošlo dlouhodobým vzdělávacím programem Pedagogický lídr. Celkem 16 škol zavedlo triády individuální konzultace mezi učitelem, dítětem a rodiči, které částečně nahrazují klasické rodičovské schůzky. K tomu každá čtvrtá škola začala více učit venku.
Důraz na duševní pohodu
Díky práci Týmů duševního zdraví, které od roku 2021 provedly více než 10 tisíc intervencí, se také zlepšila psychická pohoda žáků a učitelů.
Za myšlenkou vzniku těchto týmů stojí nezisková organizace Society for All (SOFA), která podporuje kvalitní vzdělávání otevřené potřebám všech dětí a mladých lidí. Na Kutnohorsku týmy zaštiťuje právě Eduzměna.
Finance na provoz týmů zpočátku poskytly tzv. Norské fondy, poslední dva roky týmy financuje Eduzměna a loni jejich činnost poprvé začaly dotovat i místní samosprávy.
Budoucnost je ve spolupráci
Zástupce ředitele Eduzměny Ondřej Matějka je přesvědčený, že školy a školky se výrazně posunuly dopředu.
"V systému vzdělávání, který je tak decentralizovaný jako ten náš český, spočívá budoucnost v místní spolupráci mezi školami a všemi, kteří vzdělávání ovlivňují. Na Kutnohorsku jsme nyní v této spolupráci došli opravdu hodně daleko," soudí Matějka, který nově vede Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko.
Podpora škol v tomto regionu bude pokračovat, snahou Eduzměny je přitom zmiňované změny k lepšímu zavést také na řadě dalších míst v České republice. Kromě Kutnohorska si lidé z Eduzměny pro svůj unikátní výcvikový program vybrali také Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko.
Ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška ale zároveň upozorňuje, že změny k lepšímu nepřicházejí automaticky. Je nezbytné, aby za nimi stálo vedení škol.
"Zapojení pedagogů do vzdělávacích programů ještě automaticky neznamená posun na školách. Propisuje se komplikovaně a omezeně v případě, kdy není podpořen ze strany vedení školy. Posun je problematický také tam, kde v pedagogickém sboru panují napjaté vztahy," míní.
Systémová změna vzdělávání
Eduzměna usiluje o systémovou změnu vzdělávání v České republice. Chce, aby všechny děti mohly chodit do školy, která je opravdu připraví na život, bude je bavit a dávat jim smysl.
Zástupci Eduzměny říkají, že základem jejich práce je podpora "šitá na míru", která vychází z potřeb každé školy zvlášť.
Každá škola má k dispozici regionální průvodce, kteří pomáhají vedení i učitelům plánovat a uskutečňovat změny ve způsobech výuky, ale i v oblasti vztahů či osobního rozvoje pedagogů.
Kromě toho Eduzměna nabízí širokou škálu vzdělávání pro pedagogy, organizuje pravidelná setkávání vyučujících i ředitelů, zajišťuje školám sdílené služby a podporuje zřizovatele i aktivní rodiče.