"Dýchej, mysli, ověřuj." Jak se bránit dezinformacím v době umělé inteligence

Anastasija Antonova
před 1 hodinou
Jak poznat pravdu a nenechat se zmást dezinformacemi? O aspektech mediální gramotnosti mluvila v podcastu Chytré Česko zakladatelka organizace Zvol si info Kateřina Kümpel. Spolu se svým týmem se dlouhodobě věnuje mediální osvětě v Česku a prostřednictvím workshopů už téměř deset let pomáhá školám, učitelům i seniorům orientovat se v informačním chaosu, který nás obklopuje.
Video: Anastasija Antonovová

"Mediální gramotnost by měla být součástí běžné výuky, ne samostatným předmětem," říká Kateřina Kümpel. Dovednosti jako kritické myšlení nebo práce s daty lze podle ní trénovat ve fyzice, chemii i výtvarné výchově, přičemž vyložený předmět mediální výchovy má jen malá část škol.

Pusťte si epizodu také jako podcast, třeba na Spotify:

Přístup učitelů se podle ní velmi liší, stejně jako mediální gramotnost u jednotlivých kantorů. Zatímco někteří aktivně rozvíjejí kritické myšlení žáků a zapojují rozpoznávání dezinformací, jiní váhají se tématu vůbec věnovat, ať už kvůli času, nebo nedostatku zkušeností.

Experty zastupují studenti. Masarykova univerzita spouští program kyberbezpečnosti

učitel, student

Další výzvu pro učitele i studenty podle Kümpel představuje umělá inteligence. "Pokud AI vyřeší za žáky mentálně náročné úkoly, mozek si nenatrénuje kognitivní schopnosti. Studenti pak nemají dostatečně rozvinuté kritické a analytické myšlení a mohou se snadněji nechat oklamat," upozorňuje zakladatelka organizace Zvol si info.

Workshopy, které organizace pořádá, učí studenty i učitele rozpoznávat manipulativní obsah a zároveň využívat AI tak, aby podporovala kritické myšlení, nikoli nahrazovala vlastní řešení úkolů.

Kümpel a její tým se věnují také seniorům, kteří se často setkávají s podvody, falešnými nabídkami nebo řetězovými e-maily. "Se seniory se setkáváme opakovaně a postupně se učí rozpoznávat nebezpečné situace. Reakce bývají dojemné. Jednou kolegu z knihovny nechtěli pustit, dokud si neodnesl sušenky," vzpomíná Kümpel.

Hlavní poselství organizace zní jednoduše: dýchej, mysli, ověřuj. Není to jen fráze, ale návod, jak se nenechat zmást dezinformacemi, rozvíjet kritické myšlení a bezpečně se pohybovat v online světě.

 
