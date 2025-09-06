Do legendární tankové hry přicházejí obří změny. Na miliardovém titulu pracují i Češi

Domácí

Světový herní hit World of Tanks vstupuje do nové etapy. Virtuální tanky od tvůrců ze studia Wargaming se dočkaly dosud největší aktualizace od svého vydání v roce 2010. Ve výčtu změn nechybí vylepšená technická stránka, nová řada obrněnců či upravená garáž. Hra má navíc výraznou českou stopu, pracují na ní totiž i vývojáři v pražské pobočce na Florenci. Dodnes hrají World of Tanks miliony lidí.
Aktualizace s číslem 2.0 byla představena před několika týdny v srpnu na Gamescomu, největší herní akci světa. Hra World of Tanks - známá též pod zkratkou WoT - totiž letos slaví 15 let od vydání v roce 2010, pro tvůrce ze studia Wargaming šlo tudíž o příhodnou příležitost, jak přetavit některé nápady do finální podoby.

V základním herním režimu World of Tanks stojí proti sobě dva týmy hráčů s historickými tanky. Cílem je - nepřekvapivě - buďto zničit všechny válečné stroje protivníků, nebo obsadit a udržet nepřátelskou základnu do vypršení časomíry.

"Zřejmě největší novinkou je nová linie těžkých tanků úrovně XI, v součtu jde o 16 bojových vozidel. Třebaže jde o stroje, které ve skutečnosti nikdy nevyjely do bitevní vřavy, jejich mírně pozměněný design vychází z reálných prototypů," řekl redakci Aktuálně.cz producent Artem Safronov.

Miliardová hra s českou stopou

Například obrněný kolos Tashenratte se inspiroval Mausem, nacistickým supertěžkým tankem, který se nakonec nedočkal bojového nasazení proti spojeneckým silám ve druhé světové válce. Podobně na tom je nový tank KR-1, který vychází ze sovětského prototypu IS-7.

Na své si přijdou také fanoušci již dosud vydaných tanků. Více než 350 strojů, které mají hráči nyní po ruce, totiž prošlo drobnými či většími úpravami. Výjimkou není ani řada československých tanků, v níž se nachází například legendární lehký tank LT vz. 38 nebo Škoda T 25.

Není to ovšem jediná domácí stopa v miliardové hře. Na World of Tanks - včetně nové verze hry - totiž pracují také vývojáři v pražské pobočce na Florenci. Doposud stáli nejen za velkými aktualizacemi, ale také za sezonním obsahem v podobě halloweenských nebo vánočních speciálů.

Velkých změn se dočkal také hangár, ve kterém si mohou hráči prohlížet své odemčené tanky a vylepšovat si je dle libosti. Podle vývojářů je nyní přehlednější a funkčnější, třebaže si na novou vizáž budou lidé nejspíše chvíli zvykat.

V neposlední řadě společně s aktualizací 2.0 přijde do hry i zbrusu nová mapa Nordskar, inspirovaná skandinávským prostředím, a předělané zvuky bojových strojů, které autoři nahrávali přímo v tancích a dalších vozidlech. Dosavadní hráči se mohou na závěr též těšit na odměny.

World of Tanks je dosud největší a nejvýdělečnější titul nadnárodního studia Wargaming. V roce 2023 evidovalo přes 160 milionů registrovaných uživatelů, počet aktivních hráčů se pohybuje v milionech.

 
