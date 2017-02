Do kotlíkových dotací přestanou spadat kotle na uhlí, kombinované zůstanou

před 50 minutami

Praha - V tzv. kotlíkových dotacích nebudou letos už podporované kotle pouze na uhlí, potvrdil ve středu svým hlasováním monitorovací výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Sdělila to mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Hnutí Duha rozhodnutí částečně vítá, kritizuje však, že ministerstvo z dotací nevyřadilo i kombinované kotle, ve kterých se dá topit uhlím a biomasou. Druhou dotační výzvu vyhlásí stát v březnu, přerozdělí v ní tři miliardy korun. Moravskoslezský kraj bude moci čerpat i peníze z výzvy následující, celkem tak stát přerozdělí zhruba 3,4 miliardy korun.

"Jak jsme již dříve zveřejnili, podpora čistě uhelných kotlů v kotlíkových dotacích skončí, nyní budeme podporovat pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu a dnešní monitorovací výbor OPŽP to svým hlasováním potvrdil," sdělila Roubíčková. Nyní tak resort připravuje podmínky pro kraje.

Ekologická organizace doporučuje, aby příštím krokem bylo úplné vyřazení kombinovaných kotlů z kotlíkových dotací. "Veřejné peníze a fondy EU by měly být investovány do opravdu moderních technologií - jako jsou například tepelná čerpadla či kotle pouze na dřevo nebo pelety," uvedlo dnes hnutí v tiskové zprávě. Podle něj by měl stát nejslabším nejen přispívat, ale uhradit veškeré náklady a pomoci s pořízením a výměnou topení.

V prvním dotačním kole si o peníze na kotle v celkové hodnotě tří miliard korun řeklo 28 000 lidí. Největší zájem je o kombinované kotle, naopak o uhelné nejmenší. Peníze z programu by nově neměly jít na tzv. "mikro" energetická opatření, tedy například na lepší zateplení střechy nebo půdních prostor. Na podobné věci však bude možné čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) již dříve sdělil, že se výpadku zájmu o dotace ve chvíli, kdy za ně nepůjde pořizovat kotle pouze na uhlí, neobává.

Ministerstvo životního prostředí původně program, který má mít tři vlny vždy po třech miliardách korun dotací z Evropské unie, rozplánovalo do roku 2022. Kvůli zájmu občanů vyjednalo v Bruselu změnu a na nové kotle tak peníze budou k dispozici rychleji.

