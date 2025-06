Češi vzorově třídí a na nákup si nosí vlastní tašku, platí to pro 9 z 10 domácností

Devět z deseti českých domácností třídí běžný odpad a necelé dvě třetiny také kompostují nebo jinak třídí bioodpad. Vlastní tašku si na nákupy nosí 90 procent nakupujících, více než polovina lidí se také vyhýbá jednorázovým plastovým výrobkům a nosí si znovu použitelnou láhev na pití.

Ačkoliv zhruba tři pětiny lidí považují dopad výroby potravin na životní prostředí za důležitý, při nákupu se rozhodují především podle ceny. Vyplývá to z průzkumu agentury CVVM.

Vždy nebo často třídí odpad 92 procent domácností a pět procent třídí občas. Vlastní tašku si na nákup nosí 90 procent dotázaných, dalších šest procent ji nosí občas.

Jako další aktivity přispívající k ochraně životního prostředí respondenti uváděli kompostování či třídění bioodpadu (63 procent), vyhýbání se jednorázovým plastovým výrobkům, jako jsou příbory či brčka (61 procent), nošení znovu použitelné láhve (55 procent) či nákupy potravin vyrobených v Česku (také 55 procent). Produkty šetrné k životnímu prostředí používá asi třetina dotázaných a pětina nakupuje do znovu použitelných sáčků na ovoce a zeleninu. Bezobalové nakupování preferují dvě procenta respondentů.

"Ženy častěji používají vlastní opakovaně použitelnou láhev na pití, nosí na nákupy vlastní tašku a preferují české potraviny," uvedli autoři. Lidé nad 55 let uváděli většinu zmiňovaných aktivit. Naopak v nejmladších věkových skupinách, do 19 let a do 29 let, dotázaní častěji uváděli, že netřídí běžný odpad. "Méně často než ostatní preferují nákupy potravin vyrobených v Česku a méně nosí na nákupy vlastní tašku, nicméně jsou skupinou, která nejčastěji využívá vlastní znovu použitelné lahve na vodu, což značně souvisí i se statusem studenta," popsali autoři.

Dopad výroby nakupovaných potravin na životní prostředí považuje za důležitý 58 procent lidí a tento podíl od roku 2022 mírně vzrostl. Dvě pětiny Čechů se zajímají o obaly, v kterých nakupují potraviny, ale polovina dotázaných uvedla, že se při nákupech nevyhýbá žádnému z obalových materiálů. Při nákupu lidé nejvíce zohledňují cenu (47 procent respondentů), poté složení (24 procent) a původ potraviny (20 procent). Nejméně podstatný je pro nakupující obal potraviny a způsob pěstování či chovu.

"Z výsledků je patrné, že pro českou veřejnost hrají při nakupování potravin hlavní roli ekonomické (cena) a kvalitativní (složení, původ) aspekty, zatímco etickým a ekologickým aspektům nepřikládají téměř žádnou důležitost, přičemž tyto preference jsou v posledních pěti letech stabilní," uvedli autoři.

Průzkum se uskutečnil v druhé polovině března a zúčastnilo se ho 1037 lidí starších 15 let.