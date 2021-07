Dětské skupiny se v jesle nezmění, otcovská bude dvoutýdenní, schválili poslanci

Dětské skupiny budou nadále i pro starší děti a na jesle se nezmění. Sněmovna tak upravila spornou vládní novelu, podle níž měly z dětských skupin vzniknout jesle, tedy zařízení pro nejmenší dětí. Poslanci také schválili zmírnění podmínek nároku na ošetřovatelské volno a prodloužení otcovské dovolené z jednoho na dva týdny. Předloha nyní zamíří do Senátu.

Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Novela o přeměně dětských skupin na jesle souvisela s blížícím se koncem financování z unijních peněz. Část opozice mínila, že by vládní předloha vedla k likvidaci dětských skupin. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) naopak mluvila o průlomu v zajištění péče o malé děti.

Sněmovna nakonec vládní návrh celkově změnila úpravou zákonodárců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů, KDU-ČSL a STAN. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 tisíci místy.

Maláčová označila výsledné znění novely za kompromis a za krok správným směrem, byť lituje, že se opustil název jesle. O kompromisu mluvili i další poslanci. "Zachováme funkční model dětských skupin včetně názvu," řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

Poslanec ODS Jan Bauer uvedl, že dětské skupiny žádné nové zákony nepotřebují, potřebují podle něho zajistit financování z národních zdrojů. Podle pirátky Olgy Richterové předloha přinese stabilizaci dětských skupin, rodiče budou mít podle ní svobodu volby. Předseda SPD Tomio Okamura míní, že je prostřednictvím zákona nezbytné zajistit předškolní zařízení v nejmenších obcích, v nichž běžné mateřské školy nejsou.

Zařízení se podle schválené předlohy budou muset jmenovat dětská skupina. Navštěvovat je budou moci stejně jako nyní děti od půl roku do zahájení školní docházky. Zákon zakotví financování dětských skupin v návaznosti na normativ pro soukromé mateřské školy. Na děti do tří let by stát nyní dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně.

Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše 4000 korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Na starší dítě by hranice platby určena nebyla. Maláčová se chystá ještě vyjednávat, aby bylo možné alespoň částečně chod dětských skupin financovat z evropských fondů. "Bude to dostupné pro většinu rodin s dětmi. Strop je 4000 korun měsíčně, ale očekáváme, že ve většině ČR budou stát 1700 korun měsíčně. To si myslím, že je velmi rozumné," řekla Maláčová po schválení předpisu.

Delší otcovská bude stát čtvrt miliardy ročně

Poslanci s úpravami schválili také předlohu, která by zmírnila podmínky nároku na ošetřovatelské volno a prodloužila otcovskou dovolenou z jednoho týdne na dva týdny. Pro bylo 105 ze 109 přítomných poslanců.

U otcovské dovolené novela také prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu hospitalizace novorozence. Pomohlo by to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti.

Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Skupina poslanců Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09 prosadila prodloužení otcovské dovolené na 14 dní. Podle autorů jde o začlenění části evropské směrnice do českého právního řádu. Dopady na státní rozpočet by činily podle jejich odhadu 250 milionů korun ročně.

V případě ošetřovatelského volna novela sociálnědemokratických poslanců zkracuje dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Volno na péči o příbuzné může trvat až 90 dnů, členové rodiny se na něm mohou střídat. Z nemocenského pojištění dostávají 60 procent základu svého příjmu. Nyní si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici, nově by to měly být čtyři dny. Podmínka hospitalizace by se navíc neuplatňovala u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

V případě ošetřovného předloha rozšiřuje okruh pečujících lidí, u nichž se nevyžaduje soužití s ošetřovaným příbuzným v jedné domácnosti. Předkladatelé reagují podle důvodové zprávy na slábnoucí mezigenerační soužití. Novelu nyní dostanou k posouzení senátoři.