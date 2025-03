Školy oslavily Den učitelů. Nejoblíbenějším z nich je Lukáš Knaute z Pardubicka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal Lukáš Knaute ze Základní školy Sezemice na Pardubicku. Putovní korunu mu předal ministr školství Mikuláš Bek. Knaute získal i ocenění Dětský Ámos, které uděluje dětská porota.

Symbolicky na Den učitelů se konalo v Praze finále ankety Zlatý Ámos, která oceňuje nejoblíbenějšího učitele na základě nominací od žáků. Zvítězil v ní pedagog Lukáš Knaute ze Základní školy v Sezemicích na Pardubicku. Ceny organizátoři udělili v Kongresovém sále hotelu Olšanka, kde se finálového kola zúčastnilo šest soutěžících - čtyři ženy a dva muži.

"Vnímám to jako obrovské ocenění, které doprovází strašná spousta emocí, se kterými jsem se nikdy nesetkal, takže se s tím sám budu muset jako učitel naučit taky pracovat," řekl novinářům Knaute. Ve výuce se snaží, aby se děti ve třídě cítily bezpečně a aby se každý cítil důležitý, byla tam legrace a dobrá nálada, uvedl. Knaute učí na prvním stupni základní školy. Současná generace dětí je podle něj o něco jiná než ta předchozí, žáci například chtějí znát smysl toho, co dělají.

🎉 Je rozhodnuto!



🏆 32. vítězem ankety Zlatý Ámos se stal Lukáš Knaute ze Základní školy v Sezemicích na Pardubicku.



🌟Gratulujeme vítězi a zároveň chceme poděkovat všem učitelkám a učitelům, kteří každý den inspirují, motivují a podporují děti, žáky a studenty. 🙏🏼 Vaše práce… pic.twitter.com/qZOVgdDGiO — MŠMT (@msmtcr) March 28, 2025

Učitelé a učitelky ve finálovém kole za podpory svých žáků absolvovali čtyři úkoly před porotou. Museli například za minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, naučit publikum něco ze svého oboru a připravit společnou scénku s žáky. Poslední úkol byl pro učitele a učitelky tajný, nakonec v něm soutěžící museli pantomimou napodobovat povolání. Účastníky finále v sále podporovaly desítky dětí pokřiky, hudebními nástroji a transparenty.

Ámosem ČT edu se stala Lucie Zyková ze SŠ technické a ekonomické v Brně. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získala Klára Goišová ze ZŠ v Mikulově.

Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose se bude konat v sobotu na galavečeru ankety a Kantorském bále v prostorách hotelu Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze. Nejen vítězi, ale všem pedagogům poděkoval za jejich práci ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Ten přirovnal tempo změn v současném školství k sedmnáctému století. "Mění se děti, mění se jejich rodiče, měníme se snad i my učitelé. Možná, že to tempo změn je podobné tomu, co zažíval v 17. století Jan Ámos Komenský," pronesl v děkovné řeči ministr.

Žijeme v překotně se měnícím světě. Co zůstává neměnné, je poslání učitelek a učitelů – pomáhat dětem, aby si v tom všem dokázaly najít svou cestu. Za to Vám dnes upřímně děkuji.



Krásný Den učitelů a učitelek!🌺 pic.twitter.com/fRnq873biI — Mikuláš Bek (@MikulasBek) March 28, 2025

Teambuilding i divadlo

V některých školách se během dne konaly speciální akce, například tematické projekty věnované životu a dílu Jana Amose Komenského, besedy či výstavy.​ Někde je vedení kreativní a uspořádá pro učitele workshopy nebo společné snídaně.

"Každoročně chceme jako vedení udělat něco pro naše vyučující, a tak pro ně pořádáme společnou snídani. Ta bude tentokrát z logistických důvodů až v pondělí [31.3.]. Je to skvělá teambuildingová záležitost. Začínáme před vyučováním už v sedm hodin. Učitelé se mají šanci neformálně potkat a my jim jako vedení poděkujeme společným jídlem," komentuje způsob oslav ředitel Základní školy Radlická Dalibor Neckář.

Vyjádření podpory a ocenění probíhají samozřejmě i mimo Prahu, například na vyšší odborné škole AHOL ve Vítkovicích se učitelům předávají drobné dárky a vstupenky do divadla. "Způsob poděkování vzešel od více lidí. Rozhodně to není iniciativa jednoho člověka. Učitelům jsme se rozhodli poděkovat prostřednictvím dárkových balíčků a společnými vstupenkami do Divadla Mír. Předání proběhlo během vyučování a za přítomnosti studentů," popsal způsob oslav ředitel školy Jan Císař.

Zapojení žáků a studentů

Den učitelů je skvělou příležitostí pro žáky a studenty, jak vyjádřit svou vděčnost pedagogům. Kromě drobných dárků volí mnozí i kreativnější formy poděkování. Studenti vyšších ročníků si například zkoušejí roli učitele a na jeden den vedou výuku sami. Oblíbená jsou také děkovná videa, která často vznikají z iniciativy měst a obcí. Příkladem může být základní škola v Žatci, která ve spolupráci s městem připravila snímek, na jehož tvorbě se podíleli i samotní žáci.

V některých městech a krajích mají ceremonie ještě slavnostnější ráz. Učitelé jsou oceňováni místními samosprávami za svůj přínos v oblasti vzdělávání. Tyto ceremonie často zahrnují předávání pamětních listů, plaket či jiných ocenění, která vyjadřují uznání za dlouholetou práci a nasazení v pedagogické sféře.​