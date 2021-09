Stěžoval si na omezení svobody, z korupce obžalovaný lobbista je přitom na Mallorce

Podnikatel, lobbista a zákulisní hráč politické scény v Ostravě Martin Dědic je obžalovaný z několika hospodářských deliktů včetně korupce. Hrozí mu až 13 let vězení. Vyhlášení rozsudku je naplánované za měsíc. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Dědic na něj může čekat ve svém letovisku na středomořském ostrově Mallorca. O zrušení zákazu vycestování přitom nedávno bojoval před Ústavním soudem.

Politický podnikatel Martin Dědic si svým vlivem na ostravskou politickou scénu získal stejnou pověst jako Roman Janoušek svého času v Praze. Zatímco v hlavním městě byl Janoušek spjatý s někdejším primátorem ODS Pavlem Bémem, Dědic měl blízko k sociálním demokratům. Jeho "Bémem" byl náměstek hejtmana a později první muž Moravskoslezského kraje Miroslav Novák (ČSSD).

Když se Novák na podzim 2008 stal zástupcem hejtmana, v časové shodě začala prosperovat Dědicova firma Business Advisor. Získávala zakázky od firem ovládaných krajskou samosprávou. Jen za rok a čtvrt si oba muži vyměnili pět tisíc telefonátů a esemesek. Dědic navíc zaměstnával Novákovu manželku. Hejtman nejprve kontakty s lobbistou popíral. Až později přiznal, že ho s ním pojí přátelství.

Především z Novákova náměstkovského období v letech 2008 až 2012 vyvstala trojice obžalob, v nichž se Dědic, jeho spolupracovníci a firmy zodpovídají z několika deliktů. Lobbista je obžalovaný ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku či legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle státního zástupce se podílel i na činnosti organizované zločinecké skupiny. Na úplatcích měl inkasovat 30,8 milionu korun.

Povolené tři měsíce na Mallorce

Hlavní líčení před soudem se završilo v červnu. Dědicovi v případě uznání viny hrozí až 13 let a čtyři měsíce za mřížemi. Státní zástupce Vít Koupil pro něj při závěrečné řeči požádal o 11 let vězení. Jak Aktuálně.cz potvrdil předseda příslušného senátu Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl, rozsudek vyhlásí 5. října. Na jeho přednesení si vzhledem k rozsahu kauzy nechal další dva dny, verdikt se může číst až do 7. října.

Podle zjištění Aktuálně.cz soudce Krajdl Dědicovi povolil, aby období od 1. července do 30. září strávil na středomořském ostrově Mallorca, který je součástí Španělska. Lobbista tam vlastní letovisko. Po právní stránce s ním nemůže nakládat, protože ho zajistila policie. Jde o případnou protihodnotu za finanční škodu, kterou podle kriminalistů Dědic způsobil. K rekreaci ho však využívat může.

Podle informací Aktuálně.cz Dědic povolení během prázdnin nevyužil, letovisko mu má posloužit k čekání na rozsudek až v září. Soudce Krajdl s jeho návratem počítá. "Jistí ho vysoká kauce. Kdybych se bál, že se nevrátí, tak ho tam nepustím. On procesní úskoky nedělá," řekl Aktuálně.cz. Dědic složil jako kauci čtyři miliony korun. Na Mallorce už se rekreoval měsíc na konci roku 2019 a celý loňský srpen. Vždy se vrátil.

Chci neomezený pohyb, žádal Dědic

Dědic přitom před Ústavním soudem bojoval o to, aby se mohl neomezeně pohybovat. Nyní má zabavený pas, a pokud chce vyrazit v rámci schengenského prostoru do zahraničí, musí o povolení požádat soudce Krajdla. Kromě toho soud spravuje jeho kauci. Povinností lobbisty je pravidelně se hlásit probačnímu úředníkovi. Zmíněný režim pro něj platí jako náhrada za vazbu, v níž na jaře 2014 strávil po svém zatčení dva a půl měsíce.

Náhrada vazby se nařizuje ve chvíli, kdy chce mít žalobce, v případě hlavního líčení už soud, pachatele pod kontrolou. Současně pro takový režim platí, že důvody k omezení svobody stíhaného nejsou natolik naléhavé, aby musel rovnou do vazební cely. Podmínky Dědicova režimu jsou pro náhradní vazbu typické.

O důvodech trvání vazby, v praxi o jejím náhradním výkonu, rozhodl Vrchní soud v Olomouci loni v červenci. Potvrdil předchozí verdikt ostravského krajského soudu. "Jsou u něj i nadále dány konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že v případě propuštění z vazby uprchne nebo se bude skrývat, aby se stíhání, případně trestu vyhnul," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí olomoucké instance Stanislav Cik.

Právě tato dvě rozhodnutí soudu Dědic napadl ústavní stížností. Brojil proti nim argumentem, že jdou proti jeho ústavním právům. Z jeho pohledu jsou podmínky nahrazení vazby "nadbytečné, nepřiměřené a nedůvodné". Jak poukázal, zákon předpokládá trvání vazby nejdéle čtyři roky. Stejně podle něj platí, že nejvýš čtyři roky může zabrat náhradní režim. Hlavní líčení s ním přitom začalo v listopadu 2016.

Další obvinění už během soudu

Ústavní soud Dědicovy námitky neuznal. Upozornil, že ve vazbě strávil jen necelé tři měsíce. Především však čtyřleté omezení vazebního stíhání nelze přenést na náhradní režim, jenž platí pro Dědice. Senát předsedy Josefa Fialy poznamenal, že "jde o výrazně slabší zásah do jeho právní sféry". Podle senátu navíc lobbista nedoložil, že mu náhrada za vazbu způsobuje "komplikace při výkonu povolání nebo péči o osobu blízkou".

Ústavní soud také dospěl k závěru, že taková náhrada je v případě Dědice namístě i při běžícím hlavním líčení. Proces s ním probíhal už třetí rok, když ho policie znovu obvinila. S bratrem měl vyvést devět milionů ze svého majetku. Tím se podle kriminalistů chtěl vyhnout tomu, aby mu mohli peníze zajistit. Údajně zfalšovanou smlouvu k této částce předložil Dědic v březnu 2019 soudu. Policie letos v červenci požádala státního zástupce o podání obžaloby.

"Jednak závažností a rozsahem přičítané trestné činnosti, jednak tím, že je trestně stíhán též pro trestnou činnost, které se měl dopustit v období, kdy již soudy konstatovaly existenci vazebního důvodu a uplatňovaly vůči němu předmětné instituty nahrazující vazbu a zákaz vycestování," uvedl Fialův senát, čím jsou dány důvody pro Dědicův aktuální režim. Ústavní soud takto rozhodl letos v červenci.

600 tisíc pro hejtmanovu manželku

Spolu s Dědicem čekají na rozsudek Břetislav Pavelek, Jiří Hána, Jaroslav Křemen, Roman Gavanda, Tomáš Dohnal, Břetislav Čížek a Petr Gřeš a čtyři firmy více či méně propojené s Dědicem. V jejich prospěch se podle obžaloby manipulovaly zakázky na dodání tramvají pro ostravský dopravní podnik, dvě stavební zakázky v ostravské nemocnici a jedna zakázka na zdravotnický materiál tamtéž.

Klíčem pro "správné" vysoutěžení tendrů měl být právě Dědic. Podle státního zástupce za to od společností inkasoval 30,8 milionu korun. Nejvíc, 22,8 milionu, měl takto dostat za tramvajovou zakázku. Jak popsala policie i žalobci, činnost celé skupiny vedené snahou ovládnout tendry a zajistit lobbistovi provizi byla "dlouhodobě plánovaná, promyšlená a realizovaná konspirativní formou s výrazným ziskem".

Všichni obžalovaní vinu odmítají. Zástupci firem tvrdí, že peníze pro Dědice byly standardní odměnou za legálně poskytnuté konzultace. Bývalý hejtman Novák, který v kauze obžalovaný není, uvedl, že si nepamatuje, že by s Dědicem řešil záležitosti obchodní povahy. Vyšetřovatelům potvrdil jen to, že jsou dlouholetí přátelé. A že lobbista zaměstnával jeho manželku.

"Její činnost ve firmě popsal jako 'holku pro všechno' - administrativní práce, pošta. Svědek uvedl, že neví, kdo vlastní Business Advisor. Jeho manželka měla vykonávat práci ve stejných prostorách jako Dědic a partneři, a. s., případně doma," citovala obžaloba Novákovo svědectví. Jak přitom policie doložila, práci za hejtmanovu manželku, která si přišla na 600 tisíc korun, odvedl pro lobbistu někdo jiný.