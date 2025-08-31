Svíčky, hudba, kremace, popel v urně. Češi pohřbívají zvířecí mazlíky se vší parádou

Zaslaným PIN kódem otevřete vstup do vkusně vybavené stavby, jakési obřadní síně, a zapálíte svíčku. Místností zní meditační hudba, na velkém monitoru svítí fotka s datem úmrtí. Je čas se v klidu rozloučit.
Pejsek jménem Fest došel na konec své cesty. Zamáčkneme slzu. Festa vložíme do speciálního vaku, přiložíme cedulku s jedinečným kódem, vložíme do chladicího boxu a za několik dní dorazí z krematoria zvolená urna s popelem. Kód zajistí, že zvíře bylo zpopelněno samostatně a popel je skutečně jeho.
Nerudovské dilema "Kam s ním" stále častěji řeší i majitelé zemřelých psů, koček, králíků a různých jiných zvířat z domácích chovů. Zejména ve městech. Vesničané to většinou vyřeší hrobečkem na zahradě u domku. Případně tělo zvířete putuje od veterináře rovnou do kafilérie.
Zvíře jako člen rodiny
Jenže Češi jsou národ pejskařů. Jen na území Prahy je zhruba sto tisíc oficiálně registrovaných psů, další tisíce lidé chovají bez vědomí úřadu. A k tomu zřejmě i desítky tisíc koček. A tyhle počty dál pomalu rostou. Do kafilérie je však většina páníčků nepošle.
"Jsme opravdu velcí milovníci zvířat, zejména pejsků, kočiček a králíčků. Nejčastěji se lidé se svými mazlíčky loučí pohřbením na vlastní zahrádce u domu či na chalupě. Druhou nejčastější volbou se stala kremace, která tvoří zhruba pětinu všech pohřbů. Poté lidé využívají služeb zvířecích hřbitovů a část zvířátek skončí v kafilérii," vysvětluje předseda Asociace zvířecího pohřebnictví Jan Šípek.
Zvířecí krematoria se začala u nás ve větší míře rozvíjet zhruba před deseti lety. Úplně první - v Brně - vzniklo v roce 2003. Z klasické kremace se dnes stalo podnikání. Rozrůstá se co do počtu míst i rozsahu služeb. Pietní obřad (často v architektonicky vydařených obřadních síních) si leckdy nezadá s obřadem při klasickém pohřbu člověka.
Krematoria mají pobočky už ve všech krajích. Po Česku funguje na 25 provozoven, včetně pohřebních zvířecích ústavů. A k tomu zhruba desítka oficiálních zvířecích hřbitovů. Další přibývají.
"Ve společnosti je nyní i více lidí, kteří chovají zvířátko opravdu jako mazlíčka. Člena rodiny, který když je opustí, tak je to pro ně tragédie," říká Kateřina Prošková, ředitelka Krematoria zvířat Praha. To má krematorium ještě v Ostravě, pobočky v dalších čtyřech krajských městech a provozuje psí hřbitov.
Netradiční požadavky
Přání, jak se rozloučit se zvířecím členem rodiny, jsou přitom leckdy dost netradiční. I když možná odpovídají tomu, že zvíře bylo pro svého majitele skutečně členem rodiny.
Ředitelka Prošková vysvětluje, že někteří klienti se chodí loučit se svými mazlíčky i společně s dalšími zvířecími členy rodiny. Klienti během obřadu předčítají nebo přednášejí básně, někdy zvířeti přinesou i něco na památku.
"Setkali jsme se s různými předměty, jako jsou oblíbené hračky, dobrůtky, nakreslené obrázky od dětí, kamínky, šišky či společné fotografie. Takovýto obřad jsme připravovali nejen pro pejsky, ale i pro rybičku a křečka," vzpomíná ředitelka Krematoria zvířat Praha.
Samoobslužné rozloučení
To vše může fungovat i jako samoobslužný provoz. Jako v případě zmíněném v úvodu. Síť Memory Pet Point společnosti Memory Servis má krematorium v České Lípě plus nasmlouvané v Chodově u Karlových Varů, provozovnu Praze a letos v srpnu otevřela pobočku i v Plzni. Samoobslužný provoz chystá v dalších čtyřech městech.
Zvířecí krematoria přitom nefungují jen ve městech. Takzvaná Věčná loviště mají v prostoru bývalého vojenského areálu na Kladensku smuteční síň, krematorium a okolo 40 hektarů volné přírody.
Za pomoci architekta ho v jednom z opuštěných objektů vybudovali dva přátelé Martin Chum a Michal Šeba, kterým u Prahy dlouhodobě chybělo místo pro důstojné rozloučení s domácími mazlíčky.
"Když mi zemřel pes, zjistil jsem, že není moc míst, kam bych ho mohl zavézt na kremaci nebo sám pohřbít," svěřil se už před pěti lety pro Aktuálně.cz jeden z majitelů Věčných lovišť.
I po smrti na zahradě páníčka
Vedle toho ale nadále převládá, jak potvrzuje šéf asociace Šípek, domácí pohřbívání. Zákon o veterinární péči říká, že na zahradě či vlastním pozemku lze takto pohřbít jen menší zvířata.
Hrob má být aspoň 80 až 100 centimetrů hluboký a vzdálený nejméně 50 metrů od studní či vodního zdroje a nejméně dva metry od sousedního pozemku. Nikdo to nekontroluje, a tak rodinné pohřby zvířat na vlastním pozemku budou ještě dlouho převládat.
Svou roli hraje i cena. Kremace zvířete o váze zhruba 20 kilogramů se pohybuje v rozmezí od šest do sedm tisíc korun. Při objednání dalších služeb (třeba otisku tlapky, speciální urny nebo dopravy zvířete) cena narůstá.