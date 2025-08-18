Zahraničí

Vodítka místo kočárků. Psi lidem čím dál častěji nahrazují děti

Martin Sluka Martin Sluka
před 4 hodinami
Klesající porodnost a proměna životních priorit mění podobu rodinného života. Celosvětově se rodí méně dětí než kdy dřív a z domácích mazlíčků se stále častěji stávají plnohodnotní členové rodiny. Psi nejen zaplňují emocionální prázdnotu, ale mohou fungovat i jako „předstupeň“ rodičovství či způsob, jak navazovat nové sociální vazby.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Porodnost celosvětově dlouhodobě klesá. Zatímco v 50. letech 20. století měly ženy v průměru 4,9 dítěte, v roce 2023 už jen 2,3 - tedy méně než polovinu. Evropské země jsou na tom ještě hůř.

Z předběžných údajů Českého statistického úřadu připadalo v roce 2024 na jednu ženu v Česku 1,37 dítěte. V jižní Evropě jsou čísla ještě nižší - v Itálii to bylo v roce 2022 jen 1,24, na Maltě dokonce 1,08.

Pro mnoho lidí již tradiční rodičovství nepředstavuje povinný životní milník. Emocionální mezeru tak často musí zaplňovat jinak - třeba pořízením psa či jiného mazlíčka. Ti už však dnes nejsou vnímáni jako "pouhá" zvířata, ale stále častěji je lidé přijímají jako plnohodnotné členy rodiny, kterým se věnuje stejná péče jako dětem.

Podle nedávného průzkumu si v Maďarsku 19 procent bezdětných dospělých cení více svého psa než jakéhokoliv člověka. V Itálii utratili lidé v roce 2022 za péči o domácí mazlíčky více než 6,8 miliardy eur. V Římě pak mají psi přístup i do obchodů, restaurací nebo nákupních center.

Vláda premiérky Giorgie Meloniové dokonce vyčleňuje 250 tisíc eur ročně, aby seniorům s nízkými příjmy pomohla pokrýt jejich výdaje na veterinární péči. A senátorka Michaela Biancofiore si vyjednala právo brát svého mopsa Puggyho do práce, protože ho nechce nechávat doma samotného.

Domácí mazlíčky v Itálii vlastní přibližně 40 procent domácností, tedy zhruba stejně jako v Česku. To jsou však stále výrazně nižší čísla než ve Velké Británii a Spojených státech, kde je to 60 procent, respektive 66 procent, uvádí list Financial Times.

Podle studie profesorky Enikő Kubinyiové z University Loránda Eötvöse v Budapešti ale nelze říct, že by psi jednoduše nahrazovali děti. Vlastnictví psa může naopak rodinný život podpořit, například jako zkouška rodičovství a přípravný krok k založení rodiny. Psi navíc usnadňují seznamování. Ženy vnímají muže se psy jako atraktivnější a venčení často vede k novým kontaktům a zvyšuje šanci na budoucí rodičovství, píše web earth.com.

Podle Kubinyiové změna vztahu ke psům v západních zemích ukazuje, že lidé pociťují nedostatek péče a emocionální podpory, což se snaží kompenzovat mazlíčky. Pokud se někdo až příliš spoléhá pouze na zvíře, aby naplnil své emocionální potřeby, může se od lidí spíš izolovat. "Vlastnictví psa by mělo lidem pomáhat navazovat kontakty, nikoli je od sebe vzdalovat," připomíná Kubinyiová.

 
