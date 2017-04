Sestry se obejdou bez diplomu z vysoké, schválili poslanci. Čínské léčitelství bude oficiální obor

před 1 hodinou

Čínské léčitelství bude nově oficiální zdravotnická odbornost. Návrh poslance ANO Rostislava Vyzuly odsouhlasila sněmovna. Novinka má pomoci pacientům odlišit skutečné odborníky od šarlatánů. Podle novely zákona o nelékařských povoláních má také zdravotním sestrám stačit znovu nižší než vysokoškolské vzdělání.

Praha - Minimálně bakalářské vzdělání a speciální kurz má nově oddělit skutečné odborníky zabývající se čínskou medicínou od šarlatánů. Definici nového oboru zavádí novela zákona, kterou ve středu odsouhlasili poslanci.

"V současné době v Česku praktikuje tradiční čínskou medicínu řada lidí, z nichž jen někteří jsou seriózní. Mně jde jen o to, aby to bylo pod kontrolou," zdůvodnil svou předlohu poslanec ANO Rostislav Vyzula. Novela také definuje nový obor terapeut chronických ran.

Poslanci také odsouhlasili změny v oblasti vzdělávání zdravotních sester. Těm má opět místo vysokoškolského titulu stačit maturita na střední zdravotnické škole a jeden rok nástavby na vyšší odborné škole.

Změna ve vzdělávání sester by měla nastat od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Předloha by měla podle důvodové zprávy stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. Podle ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) by díky změně mohl vzrůst počet všeobecných a dětských sester, kterých je nyní nedostatek. Novinka má také pomoci tomu, aby se do zdravotnictví znovu vrátili lidé na nelékařských zdravotnických pozicích.

