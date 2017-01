Chovatelé holubů budou požadovat odškodné 237 tisíc kvůli vybití svých chovů

před 48 minutami

Praha - Chovatelé holubů na jižní Moravě budou požadovat od státu za vybití svých dvou chovů kvůli ptačí chřipce 237 tisíc korun. Veterináři v ochranné zóně utratili přibližně stovku těchto ptáků. Informoval prezident Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů Jaroslav Novotný. Bylo to podle něho zbytečné, protože holubi nemoc prakticky nedostávají.

Podle veterinářů však virus mohou přenášet na svém těle. Navíc si mohou chovatelé, pokud by se znovu rozhodlo o plošném vybíjení ptactva, zažádat o výjimku, kterou jim veterináři nejspíš udělí. Zatím jsou celkové odhadované náklady za ptačí chřipku v ČR zhruba deset milionů korun, sdělila v úterý Státní veterinární správa (SVS).

"U holubů je vnímavost ke chřipkovým virům doopravdy diskutabilní. Uvádí se, že v populaci holubů onemocní jedno až tři procenta," řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS Petr Šatrán. To však podle něj neznamená, že by holubi nemoc vůbec nemohli šířit, jak tvrdí Novotný. Zvláště pokud mají přístup k exkrementům nakaženého ptactva a k dalším zvířatům. "Holubi jsou v chovech uzavřené od října," řekl prezident svazu.

Veterináři na Moravě nakonec s vybíjením holubů přestali na základě výjimky, o kterou chovatelé požádali. "Výjimka byla udělena na základě žádosti, kterou jsem poslal já, když jsem se dozvěděl, že k likvidaci chovů došlo. Dvě hodiny potom měli veterináři žádost na stole," uvedl Novotný. Podle Šatrána přestali krajští veterináři s vybíjením, jakmile se o udělení výjimky dozvěděli.

Žádost o výjimku

Novotný řekl, že žádosti o výjimky bude posílat i nadále, jakmile by se rozhodlo o dalším plošném utrácení ptactva. Například v okolí Lázní Toušeň je 12 chovatelů holubů, v průměru má každý z nich 80 ptáků. "Utrácení je vždy radikální řešení, ani nám to nedělá radost, nicméně je to jediná možnost, jak přenos nemoci zastavit," řekl Šatrán.

Veterináři zatím náklady spojené s ptačí chřipkou předběžně spočítali na zhruba deset milionů korun. Odškodnění za dosud utracené ptáky by mohlo vyjít na 6,5 milionu. Materiál a ochranné pomůcky nebo pohonné hmoty pak stály veterináře zatím zhruba půl milionu korun. Peníze na vyšetření činí 700 tisíc korun, asanační podniky odhadují náklady na likvidaci 46 tun uhynulých těl na 900 tisíc korun. Milion korun budou chtít hasiči.

Ptačí chřipka se v ČR objevila zhruba před dvěma týdny po deseti letech. V Česku je zatím sedm ohnisek, potvrzeny byly i úhyny u volně žijících ptáků.

autor: ČTK