Nové svědectví o letci Bryksovi. Choval se tak, že nemohl přežít, říkal spoluvězeň

Letec britského královského letectva RAF Josef Bryks, který se zapsal do historie jako mistr útěků, ke konci života v komunistickém vězení silně strádal. Neměl kontakt s rodinou a byl zoufalý z toho, jak nespravedlivě se k němu jeho vlast zachovala. O vzpomínky na jeho poslední dny života se vůbec poprvé - přesně 64 let po jeho úmrtí - podělil syn jeho spoluvězně.

"Svému tělu dával ve vězení tak zabrat… Nemohl dlouho přežít," popisuje Petr Škvařil, jehož otec Oldřich byl s Josefem Bryksem ve vězení, a dokonce spával vedle něj. Oldřich Škvařil zemřel ještě před pádem totality, v roce 1986, ale své vzpomínky na Brykse vyprávěl doma. "Pro otce byl Josef Bryks idolem," vysvětluje Škvařil mladší, který se rozhodl o otcových - dosud neznámých - vzpomínkách vyprávět.

Josef Bryks zemřel v komunistickém vězení na infarkt přesně před čtyřiašedesáti lety, 11. srpna 1957. Bylo mu jednačtyřicet let. S ostatními politickými vězni tehdy musel těžit na Jáchymovsku uranovou rudu. Měl jen málo zpráv o své rodině, protože anglická manželka s dcerou žila za železnou oponou ve Velké Británii.

"Směny na šachtě byly těžké a on, aby mohl poslat peníze do Anglie, tak se dřel. Chlapi si ťukali na čelo. Říkali mu: 'Proč se tak dřeš?' Ale on si po práci dal klidně dvě cigarety za sebou… Dával svému tělu tak zabrat," popisuje Petr Škvařil.

Celý rok a půl lehával jeho otec na palandě vedle Josefa Brykse. Věděl o něm tak všechno. "Bryks si stěžoval na zranění, které utrpěl při výslechu ve varšavském vězení. Chlapi mu to tam na cimře pomáhali mazat mastí," popisuje.

Josef Bryks létal na začátku války jako pilot RAF, byl však brzy sestřelen a pak se opakovaně pokoušel utíkat ze zajateckých táborů. Podařilo se mu dostat do Varšavy, ale tam byl nakonec dopaden a ve věznici Pawiak mučen. Konce války se dožil zase v zajetí.

V roce 1946 byl Bryksovi udělen Řád britského impéria. Oženil se s Angličankou, s níž se přestěhoval do osvobozeného Československa. Ovšem po komunistickém převratu v únoru 1948 byl svobodomyslný Josef Bryks s kontakty na Západě pro režim nebezpečný, takže byl zatčen a po zmanipulovaném procesu poslán do vězení. Jeho manželce s dcerou se podařilo dostat zpět za Kanál.

"Bryks měl neuvěřitelné technické znalosti. Vyprávěl tátovi detailně o letadlech, o zbraních," popisuje Petr Škvařil.

Před smrtí, když už měl Josef Bryks za sebou devět let věznění, však začal strádat. "Mizel úplně před očima. Pořád říkal, že se o tento stát tak zasloužil, bojoval za něj a proč ho tedy zavřeli? Proč ho tak týrají? Proč nemá žádnou vyhlídku na to, aby se dostal za manželkou a dcerou?" vypráví Škvařil.

Josef Bryks nakonec zemřel v noci na infarkt, podle spoluvězňů se nejednalo o první. Chtěl prý před smrtí ještě něco říct, ale už to nedokázal. "Otec byl schopen o Bryksovi vyprávět všechno, o jeho osudu a životě. Ale o smrti a o tom, co se tam tehdy dělo, to už ne. O tom před námi nemluvil nikdy," popisuje Škvařil.

Pro něj má bryksovský příběh ještě další mimořádný význam. Díky němu se poznali jeho rodiče. Když se jeho otec vrátil z vězení, seznámil se se svou budoucí manželkou, která byla také bývalá politická vězeňkyně. A zaujal ji právě tím, že jí vyprávěl o Josefu Bryksovi. "Máma bryksovský příběh poslouchala a poslouchala. A tak se dali dohromady. V roce 1963 se vzali," říká.

Škvařil starší se do své smrti nedozvěděl, co se vlastně s rodinou Josefa Brykse v Anglii stalo. Byl v kontaktu s bývalými spoluvězni a tak společně pátrali, ale informace přes tehdy existující železnou oponu pronikaly jen omezeně.

Oldřich Škvařil se později na svobodě sám živil paradoxně tím, co ho nutili dělat v Jáchymově, kde strávil skoro deset let. Po propuštění z vězení, kam se dostal za roznášení letáků, nemohl sehnat práci, a tak našel místo v dolech na uranovou rudu.

O svém věznění mluvil jen s lidmi, kterým důvěřoval, a neříkal zdaleka všechno. Ani doma. Letce Josefa Brykse, kterého tak obdivoval, přežil o devětadvacet let.

