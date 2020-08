Čeští hasiči v Bejrútu skončili. Vyzvala je k tomu armáda, obává se o jejich bezpečí

Český speciální hasičský tým USAR přerušil v Bejrútu prohledávání trosek po masivním výbuchu. Stejně jako jiné mezinárodní týmy ho k přerušení záchranných akcí vyzvala libanonská armáda, která kvůli protivládním demonstracím nemůže garantovat jejich bezpečnost.

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka Deníku N řekl, že čeští hasiči se již v bezpečí vrátili na svou základnu v Bejrútu a čekají na další pokyny od vojáků. "Šance na přežití lidí po masivní explozi v přístavu už je malá. USAR tým do několika dnů bude s největší pravděpodobností řešit návrat zpátky do Česka," řekl Kavka.

"Pokud by nás ale Libanonci požádali, abychom zůstali i nadále, samozřejmě zůstaneme. Naší primární činností je vyhledávání přeživších," doplnil Kavka.

Libanonská armáda vyzvala kvůli zhoršené bezpečnostní situace v oblasti veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny. "Dnes (v sobotu) se tam chystá nějaká velká demonstrace, ostatně ty týmy vlastně i večer nemohly pracovat právě kvůli tomu, že se tam v odpoledních hodinách a večer konají demonstrace. Ta armáda to prostě vyhodnotila tak, že raději ty týmy vždycky stáhne a nechá je v bezpečí," řekl mluvčí hasičů.

Čtyři desítky českých hasičů z týmu USAR, který se specializuje na vyprošťování lidí z trosek, přiletěly do Libanonu ve středu. Od čtvrtečního odpoledne pak společně s psovody prohledávali prostor v přístavišti. Jde o důležitý sektor, protože je strategickou potravinovou cestou.

Hasiči měli za úkol prohledat sutiny, jestli v nich nezůstali lidé, aby na místo mohla vyrazit těžká technika, která začne trosky odklízet.

Po explozi se stále pohřešují desítky lidí

Čtyři dny po ničivé explozi v bejrútském přístavu zůstává stále ještě přes 60 pohřešovaných a s přibývajícími dny šance na přežití klesá. Podle Kavky se tak zvažuje návrat týmu zpět do Česka. "Záleží na libanonské straně, jestli nebude třeba ještě mít požadavek, abychom tam zůstali, ale návrat by pravděpodobně mohl být do několika dnů," uvedl mluvčí.

Obětí exploze, která poničila několik čtvrtí, je zatím 154. Z více než pěti tisíc zraněných je přes sto v kritickém stavu. Mezi oběťmi je i manželka nizozemského velvyslance v Libanonu, oznámilo nizozemské ministerstvo zahraničí.

Vyšetřovatelé výbuchu podle libanonského prezidenta Michela Aúna zkoumají, zda příčinou neštěstí byla nedbalost, nehoda či vnější zásah.