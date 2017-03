Český miliardář koupil za 65 milionů vzácný dopis s dvěma červenými mauritii

před 19 minutami

Neznámý Čech, který už vlastní dvě nejdražší známky světa, červeného a modrého mauritia, nyní získal ještě legendární dopis s dvěma červenými mauritii, takzvaný Bombay Cover. Soubor za celkově 165 milionů korun je nyní podle expertů hodnotnější než sbírka mauritiů v Britské královské sbírce.

Praha - Pro filatelisty je to sbírka s podobným věhlasem, jaký má ve světě umění obraz Mony Lisy. Na konci loňského roku se jejím majitelem stal český miliardář, který k předchozí koupi modrého a červeného mauritia přidal ještě legendární dopis s dvěma červenými mauritii, takzvaný Bombay Cover. K dvojici světoznámých známek za 100 milionů korun tak do Česka dorazil další výjimečný úlovek v ceně 65 milionů.

"Za tu cenu, 2,4 milionu eur, to byla na aukci ve Švýcarsku velmi výhodná koupě. Například v USA by se při dobrém píár mohla cena dostat i na dvojnásobek. Stejně tak tady za nějaký čas, třeba za pět let," uvedl soudní znalec z oboru filatelie David Kopřiva.

Zámožný muž, který se zatím rozhodl zůstat v anonymitě, však podle Kopřivy cennou obálku kvůli obchodování nepořizoval. "Je to český patriot, chce, aby se v našem kulturním prostoru vyskytovaly ty nejcennější věci," řekl Kopřiva.

Podle zprávy vydané předním světovým filatelistickým aukčním domem David Feldman sídlícím v Ženevě, je Čech považován za věhlasného sběratele. "Atmosféra byla napjatá, ale na konci aukce jsme byli potěšeni, že všechny nejcennější kusy byly prodány proslulým sběratelům," píše se na stránkách společnosti.

Prodej obálky Bombay Cover byl podle webu vrcholem večera. Druhým nejdražším exponátem aukce byla deska, pomocí které byla kdysi série mauritiů tištěna. Filatelistický svatý grál, znovuobjevený v roce 2015, se vyšplhal na prodejní cenu 1,3 milionu eur.

Příběh Mauritia V čem spočívá vzácnost Modrého Mauritia? Na ostrově Mauricius, v té době pod britskou koloniální správou, vzniklo v roce 1847 pět set kusů známek obou hodnot - modré dvoupencové a červené jednopencové. První série mauritiů místo tradičního nápisu POST PAID nesla označení POST OFFICE. Navzdory legendě o poloslepém rytci, který se spletl, to bylo původně regulérně používané značení, od něhož se však brzy upustilo. Časem se známky staly žádaným zbožím tehdejších nadšenců z řad evropské aristokracie a obchodních magnátů. Modrých exemplářů se z původního počtu 500 kusů dochovalo dvanáct, červených čtrnáct. Většina jich je rozeseta po sbírkách významných muzeí, a do soukromých rukou se proto může dostat jen zlomek. Jeden modrý mauritius je ve sbírce britské královny, jeden v British Library, další v poštovních muzeích. Ten, který patří českému investorovi, je podle Kopřivy pravděpodobně i jediným kouskem, jenž je volně obchodovatelný.

Filatelisté souboru, který nyní tuzemský sběratel vlastní, říkají konvolut. Ten český je podle expertů hodnotnější, než sbírka mauritiů v Britské královské sbírce. Královna Alžběta II. totiž vlastní jen jednoho modrého mauritia a jednoho červeného na dopise. Samotná obálka, která je nyní v Čechách, ukrývá dopis, který kdysi mířil z Mauricia do Bombaje. "Odesílatel v něm děkuje za zaslání katolické literatury a biblí vydavateli v Bombaji," řekl Kopřiva.

Dopis s dvěma červenými mauritii se podle experta dělí o první až druhé místo mezi nejdražšími dopisy na světě. Jeho předchozími vlastníky byli například americký magnát Alfred Lichtenstein nebo největší americký obchodník se známkami Raymond Weil. Jediným konkurentem pro Bombay Cover je takzvaný Bordeaux Cover, na kterém je zároveň modrý i červený mauritius. "V roce 1993 byl prodán za více než pět milionů švýcarských franků," poznamenal filatelista.

Majitel exkluzívní sbírky zřejmě navždy v anonymitě nezůstane. Podle svých posledních prohlášení plánuje svoji identitu odhalit na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018, kde budou známky vystaveny.

Redakce magazínu Hospodářských novin proč ne?! se s vlastníkem světového unikátu před časem spojila prostřednictvím e-mailu. Prozradil na sebe, že o vlastnictví nejslavnější známky snil jako sběratel odjakživa. Co pro něj nákup mauritiů osobně znamená? "Jeden dávný filatelista na stejný dotaz odpověděl: ,Je to pro mě privilegium, v jaké jsem ani nemohl doufat.‘ S tím se ztotožňuji." Uvažuje do budoucna o prodeji známek a zhodnocení své investice? "Zatím se raduji z toho, že je mám," dodal s tím, že i nadále hodlá investovat do dalších drahých a prestižních známek.

autor: Martin Biben