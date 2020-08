O výbuchu se šíří konspirace, přístav obklopují luxusní byty, říká libanonský novinář

před 47 minutami

Ptá se: Lenka

Mezi prvními nabídl Libanonu pomoc sousední Izrael. Kdysi v 60. letech země spolupracovaly a dokonce to vypadalo, že budou spojenci, pak se to zkomplikovalo a jsou z nich nepřátelé. Může je současná krize sblížit, nebo je to iluze?

Odpovídá: Hassan Ezzeddine

Nemyslím si, že tato krize obě země sblíží. Jsou mezi nimi pořád nevyřešené problémy, které se týkají hlavně návrat palestinských uprchlíků do míst odkud museli utéct. Další problémy by se možná řešili, kdyby se našel nějaký nový odvážný směr, na kterého by mohli kývnout obě země. Myslím si ale, že Libanon sám od sebe nepodepíše mírovou smlouvu s Izraelem. Počká na další země a podepíše jako poslední.