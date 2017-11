AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Česká republika nejspíš vyjde vstříc požadavku na zvýšení počtů vojáků v Afghánistánu, který spojencům v NATO předložily Spojené státy. Informoval o tom ministr Martin Stropnický na jednání aliančních ministrů obrany. Počet českých vojáků v Afghánistánu by se tak mohl zvýšit o několik desítek, podle Stropnického s tím bude muset souhlasit český parlament. Už v úterý potvrdil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg, že NATO v příštích měsících zvýší počty svých vojáků ve výcvikové a podpůrné misi Rozhodná podpora (Resolute Support) ze stávajících asi 13 tisíc lidí o přibližně další tři tisíce. Polovinu z tohoto počtu by měli tvořit američtí vojáci, zbytek by připadl na spojence.

