Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

"Tento případ ukazuje, že nesmíme nechat Schengen zneužívat k nepřátelským aktivitám. Agenti krytí diplomatickými výsadami nesmí mít volný prostor k působení v celé Evropě. Budu dál prosazovat na evropské úrovni příslušná omezení, v prvé řadě vůči ruským diplomatům," řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).
Diplomacie nás brání. Označili jsme běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za persona non grata. Nebudeme tolerovat zneužívání diplomatického krytí k činnosti tajných služeb. pic.twitter.com/NmogwApfoY— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) September 8, 2025
Služba uvedla, že běloruskou zpravodajskou síť budovanou v Evropě rozbila společně se zpravodajskými službami Rumunska a Maďarska. Síť podle ní budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.
"Je to další z řady případů, který ukazuje, jak je v současné bezpečnostní situaci mezinárodní spolupráce zásadní. Je to zároveň i odpověď těm, kteří tvrdí, že spolupráce zpravodajských služeb údajně nefunguje," uvedl na webu ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.
Společný tým evropských zpravodajců odhalil příslušníky a spolupracovníky KGB působící v několika evropských zemích. Byl mezi nimi například bývalý náměstek moldavské zpravodajské služby, který měl KGB předávat utajované informace. Bělorusům se dařilo budovat agenturní síť především díky možnosti se volně pohybovat po Evropě.
Také Koudelka se proto vyjádřil pro omezení pohybu ruských a běloruských diplomatů po Schengenu. Lipavský pro návrh hledá řadu měsíců podporu v Evropské unii. Podle šéfa Bezpečnostní informační služby se zpravodajské služby z Ruska a Běloruska stále snaží využívat diplomatické krytí pro svoji zpravodajskou činnost a budou se snažit svoji přítomnost v Evropě v této oblasti i nadále zvyšovat.
Operaci dozoruje úřad evropské justiční spolupráce Eurojust, který sídlí v Haagu.