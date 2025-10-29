Domácí

České soudy posílí 47 nových soudců, pomůžou hlavně přetížené justici v Praze

před 2 hodinami
České soudy posílí 47 nových soudců. Jejich jmenování schválila končící vláda. Mezi navrženými kandidáty je 24 žen a 23 mužů. Nejvíce kandidátů - celkem 12 - má tentokrát zamířit k obvodním soudům v hlavním městě. Ministerstvo spravedlnosti to oznámilo v tiskové zprávě.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Thinkstock

"Jmenování nových soudců je důležitým krokem k posílení kapacit soudů v celé republice. Kandidáti byli pečlivě vybráni nejen podle odbornosti, ale i podle morálních kvalit. Věřím, že svou prací přispějí ke zvýšení důvěry veřejnosti v justici," uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), která kandidáty navrhla.

Vedle tuctu nových pražských soudců nastoupí osm nováčků do obvodu středočeského krajského soudu. Obvod Krajského soudu v Ostravě posílí sedm soudců, Ústí nad Labem pět. Po čtyřech kandidátech míří do obvodů Českých Budějovic, Plzně a Hradce Králové. Do obvodu Krajského soudu v Brně přibydou tři noví soudci.

