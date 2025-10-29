České soudy posílí 47 nových soudců, pomůžou hlavně přetížené justici v Praze

"Jmenování nových soudců je důležitým krokem k posílení kapacit soudů v celé republice. Kandidáti byli pečlivě vybráni nejen podle odbornosti, ale i podle morálních kvalit. Věřím, že svou prací přispějí ke zvýšení důvěry veřejnosti v justici," uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), která kandidáty navrhla.
Vedle tuctu nových pražských soudců nastoupí osm nováčků do obvodu středočeského krajského soudu. Obvod Krajského soudu v Ostravě posílí sedm soudců, Ústí nad Labem pět. Po čtyřech kandidátech míří do obvodů Českých Budějovic, Plzně a Hradce Králové. Do obvodu Krajského soudu v Brně přibydou tři noví soudci.
Soudce jmenuje prezident, do jehož rukou skládají nováčci slib. Decroix na Hrad zaslala podklady ke jmenování aktuálních kandidátů 21. října. Vláda se seznamem vždy zabývá, protože rozhodnutí prezidenta o jmenování vyžaduje spolupodpis premiéra nebo jím pověřeného člena kabinetu.