Domácí

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

ČTK ČTK
před 7 minutami
Expert na ústavní právo Michal Bartoň i odborník na právo EU Martin Smolek se ještě letos stanou novými ústavními soudci. Senát schválil jejich nominaci. Bartoň obdržel 53 z 58 odevzdaných hlasů, Smolek dostal 44 hlasů. Prezident Petr Pavel poděkoval senátorům za to, že mu pomohli naplnit jeho představu o pestrosti Ústavnímu soudu z hlediska odbornosti, věku i zastoupení žen.
Michal Bartoň, expert na ústavní právo a soudce
Michal Bartoň, expert na ústavní právo a soudce | Foto: ČTK

Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Bartoň byl v minulosti mimo jiné členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády. Působil rovněž jako asistent soudkyň Ústavního soudu. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora EU od roku 2008 do začátku letošního září. Působil na ministerstvu životního prostředí, od roku 2015 byl vrchním ředitelem právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí.

Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí
Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí | Foto: Hospodářské Noviny

Senátní výbory doporučily horní parlamentní komoře schválit žádost prezidenta Petra Pavla o přidělení obou kandidátů k Ústavnímu soudu. Smolek i Bartoň získali jednomyslnou podporu ve výboru pro lidská práva. V ústavně-právním výboru byl téměř všemi hlasy doporučen Bartoň, Smolek naopak v tomto výboru souhlas s nominací získal nejtěsnější většinou. Někteří senátoři poukazovali na výhrady, jimž čelil během působení na ministerstvu zahraničí.

Smolek nebo Bartoň nahradí v týmu ústavních soudců někdejšího prezidenta Soudcovské unie Jaromíra Jirsu, který skončil počátkem října. Druhý z nich nastoupí až v polovině prosince po profesorovi občanského práva Josefu Fialovi. Prezident senátorům řekl, že se se schválenými kandidáty teprve dohodne, který z nich s ohledem na současné pracovní vytížení bude moci začít jako ústavní soudce pracovat jako první.

Pavel je přesvědčen o tom, že Bartoň a Smolek budou kvalitními ústavními soudci. Poděkoval senátorům i za to, k obměně Ústavního soudu přistoupili odpovědně. "A že se nám společně podařilo vystavět silný, kompetentní a nezávislý Ústavní soud," řekl. Pavel poukázal také na to, že soud je nyní generačně rozprostřený od čtyřicátníků po sedmdesátníky a třetinu sboru tvoří ženy. Ústavní soudnictví má být podle Pavla pojistkou proti zneužívání moci politickou většinou a má bránit jejím excesům. "Má chránit demokratický právní stát před jeho demontáží," zdůraznil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil postup hlavy státu při nominaci kandidátů na ústavní soudce, z nichž Senát nechválil jen jednu. Vyzdvihl schopnost dialogu mezi horní parlamentní komorou a prezidentem. Doufá, že bude zachována, i když Pavel do konce svého nynějšího funkčního období už žádného adepta na ústavního soudce navrhovat nebude. Pavel zatím se souhlasem Senátu jmenoval 11 z 15 ústavních soudců.

 
Mohlo by vás zajímat

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili
domácí Aktuálně.cz Obsah Ústavní soud prezident Petr Pavel Senát

Právě se děje

před 4 minutami
Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Dvoumetrový brankář se proslavil v televizní reality show, na jaře chytal za Velvary a teď už má profesionální kontrakt v Charleroi.
před 7 minutami
Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident Petr Pavel očekává loajalitu soudců k ústavnímu pořádku a demokratickým hodnotám a jejich obranu proti zneužívání moci politickou většinou.
Aktualizováno před 9 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 16 minutami
Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol.
před 16 minutami
Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

 Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie.
před 22 minutami
Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Škoda představila novou akční nabídku Classic a Dynamic. Ušetřit je možné desetitisíce korun.
Aktualizováno před 36 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy