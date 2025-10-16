Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Bartoň byl v minulosti mimo jiné členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády. Působil rovněž jako asistent soudkyň Ústavního soudu. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora EU od roku 2008 do začátku letošního září. Působil na ministerstvu životního prostředí, od roku 2015 byl vrchním ředitelem právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí.
Senátní výbory doporučily horní parlamentní komoře schválit žádost prezidenta Petra Pavla o přidělení obou kandidátů k Ústavnímu soudu. Smolek i Bartoň získali jednomyslnou podporu ve výboru pro lidská práva. V ústavně-právním výboru byl téměř všemi hlasy doporučen Bartoň, Smolek naopak v tomto výboru souhlas s nominací získal nejtěsnější většinou. Někteří senátoři poukazovali na výhrady, jimž čelil během působení na ministerstvu zahraničí.
Smolek nebo Bartoň nahradí v týmu ústavních soudců někdejšího prezidenta Soudcovské unie Jaromíra Jirsu, který skončil počátkem října. Druhý z nich nastoupí až v polovině prosince po profesorovi občanského práva Josefu Fialovi. Prezident senátorům řekl, že se se schválenými kandidáty teprve dohodne, který z nich s ohledem na současné pracovní vytížení bude moci začít jako ústavní soudce pracovat jako první.
Pavel je přesvědčen o tom, že Bartoň a Smolek budou kvalitními ústavními soudci. Poděkoval senátorům i za to, k obměně Ústavního soudu přistoupili odpovědně. "A že se nám společně podařilo vystavět silný, kompetentní a nezávislý Ústavní soud," řekl. Pavel poukázal také na to, že soud je nyní generačně rozprostřený od čtyřicátníků po sedmdesátníky a třetinu sboru tvoří ženy. Ústavní soudnictví má být podle Pavla pojistkou proti zneužívání moci politickou většinou a má bránit jejím excesům. "Má chránit demokratický právní stát před jeho demontáží," zdůraznil.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil postup hlavy státu při nominaci kandidátů na ústavní soudce, z nichž Senát nechválil jen jednu. Vyzdvihl schopnost dialogu mezi horní parlamentní komorou a prezidentem. Doufá, že bude zachována, i když Pavel do konce svého nynějšího funkčního období už žádného adepta na ústavního soudce navrhovat nebude. Pavel zatím se souhlasem Senátu jmenoval 11 z 15 ústavních soudců.