České komunisty po cestě z Ruska nevpustili do Lotyšska. Ohrožení bezpečnosti, tvrdí

Čtyři členy Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) při návratu z výletu do Ruska nevpustili na pozemní hranici do Lotyšska, přes které chtěli jet zpět do Česka. Zatím tak zůstávají v Rusku.

Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake sdělil, že možnosti pomoci jsou v tomto případě omezené. Mluvčí komunistů Roman Roun řekl serveru Novinky.cz, který na případ upozornil, že skupina členů strany byla v Rusku na soukromé cestě. "Skupina českých občanů nebyla při návratu z Ruské federace vpuštěna na území Lotyšska z důvodu možného ohrožení vnitřní bezpečnosti," uvedl Drake. "Tito občané se obrátili na českou ambasádu v Rize s žádostí o asistenci. S ohledem na doporučení ministerstva zahraničí necestovat do Ruské federace a obecně známému faktu, že vnější schengenská hranice s Ruskem zůstává uzavřená, je možná konzulární pomoc omezena," doplnil. Související "My komunisté z boje neutíkáme," říká žena, která musela uvolnit místo Maláčové "V tuto chvíli jsou zpět v Rusku a vyjednávají jiný tranzit do České republiky," řekl serveru Novinky.cz mluvčí KSČM. Podle něj se čtyři komunisté jeli do Ruska soukromě podívat na památná místa bojů za druhé světové války. Kdo přesně mezi členy výpravy byl, Roun neupřesnil. Kvůli válce na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda, české ministerstvo zahraničí už od roku 2022 varuje před cestami do Ruska. Upozorňuje mimo jiné na to, že kvůli vyhroceným vztahům Ruska s ostatními státy mohou mít české zastupitelské úřady jen omezené možnosti pomoci pro občany na ruském území.