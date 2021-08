Česko rok od voleb vyzvalo Bělorusko k propuštění politických vězňů a konci represí

Národní galerie Praha vyhlásila výběrové řízení na ředitele Sbírky starého umění. Hledá nástupce švýcarského historika umění Mariuse Winzelera, který odešel letos v březnu. Dočasně teď jeho funkci zastává Štěpánka Chlumská. Přihlášky do výběrového řízení lze podávat do 15. října. Winzelera do galerie přivedl bývalý ředitel Jiří Fajt.

Základními kvalifikačními předpoklady kandidátů budou vědecká a kurátorská práce v oboru, odpovídající vysokoškolské vzdělání, odborné znalosti s důrazem na staré umění včetně vědeckých publikačních a kurátorských aktivit s mezinárodním přesahem. Sbírka starého umění čítá více než 7000 předmětů.