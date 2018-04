Češi polykali hašiš a pašovali ho do Grónska, vydělali si tak stovky tisíc. U soudu vinu přiznali

před 19 minutami

Brno - Krajský soud v Brně se začal zabývat rozsáhlým pašováním hašiše z Dánska do Grónska. Zpovídá se z toho devět Čechů, převážně mladých lidí, hašiš polykali po takzvaných kontejnerech, celkem šlo o několik kilogramů. Vydělali si tím podle obžaloby stovky tisíc korun. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s drogami jim hrozí několikaleté vězení. K pašování se vesměs přiznali.

Podle obžaloby dotyční v různých časových obdobích v letech 2010 až 2016 podnikli zhruba 15 cest z Dánska do Grónska, při každé z nich převezli stovky gramů hašiše za statisíce korun. Podle obžaloby to fungovalo tak, že drogy sháněl Američan, který pomáhal obchod organizovat. Za českou stranu obchody nejdříve zajišťoval obžalovaný Petr Dvořáček, později Václav Sekanina a Jan Sivera, kteří pro transport drogy najímali kurýry. Šlo především o mladé muže do třiceti let z Blanska a okolí. Někteří se navzájem znali z práce v Blansku.

Podle žalobce jezdili autobusem do Dánska, kde hašiš spolykali, následně odletěli do Grónska, kde drogu vyloučili a předali dál. V Grónsku dostali peníze v dánských korunách, třeba i 120 tisíc (asi 408 tisíc Kč), které převezli zpět do Česka. Kurýrům připadla zhruba polovina, zbytek odevzdávali. Peníze převáželi například v obálkách nalepených na stehnech či lýtkách, ale i zasunuté v konečníku.

"Sivera za mnou přišel s nabídkou na převezení hašiše do Grónska. V Dánsku jsem to měl napolykat a odletět do Grónska. V Grónsku jsem si měl koupit místní SIM kartu a bezprostředně po příletu zavolat svému kontaktu, ale to už jsem byl hned zadržen," popsal svoji cestu jeden z kurýrů.

U soudu dnes vypovídali někteří obžalovaní, jednání pokračuje i odpoledne. Kdy soud rozhodne, není zřejmé, termíny hlavního líčení jsou vypsané i na 18. a 19. dubna.