Češi na sociálních sítích tráví průměrně 143 minut denně, nejvíc generace Z

Průměrná doba, kterou Češi denně stráví na sociálních sítích, se proti loňsku snížila o jednu minutu na 143 minut. Zároveň je to o 21 minut méně než v rekordním roce 2022. Zatímco u starších generací meziročně průměrná doba poklesla, u lidí mladších 44 let naopak roste.

Vyplývá to z průzkumu Ami Digital index prezentovaného na dnešní pražské konferenci.

Uživatelé starší 60 let stráví na sítích v průměru 88 minut, což je meziroční pokles o čtvrt hodiny, lidé tzv. generace X ve věku 45 až 59 let ubrali z loňských průměrných 118 minut 12 minut. Naopak mileniálové jsou na sítí 156 minut denně, což je nárůst o šest minut a generace Z (16 až 26 let) zvýšila čas strávený na sítích o deset minut na 220 minut. Na sítích je aktivní i tzv. generace Alfa, tedy lidé mladší 15 let. Stráví na nich v průměru 188 minut, tedy přes tři hodiny denně.

Nejoblíbenější sítí je dlouhodobě YouTube, se kterým má zkušenost 88 procent uživatelů internetu, následuje Facebook s 84 procenty, třetí je Instagram. Zatímco první dvě sítě v počtu uživatelů stagnují, Instagram, který již používá nebo použilo 67 procent uživatelů, zejména těch mladších, roste a pomalu je dohání.

Na dalších místech jsou Pinterest, TikTok a Snapchat, který poprvé přeskočil síť X, bývalý Twitter. Síť X po letech stabilní uživatelské základy zažila v posledním roce poprvé pokles na 25 procent. Za poslední dva roky tak X přišla skoro o pětinu uživatelů a zároveň zhruba o třetinu klesl podíl aktivních, tedy přispívajících, uživatelů.

Sběr dat proběhl v květnu prostřednictvím internetového dotazníku na internetovém panelu agenturou STEM/MARK na vzorku 1010 uživatelů starších 15 let a 500 uživatelů ve věku 12 až 15 let.