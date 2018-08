Černý den protidrogové politiky v Česku, kritizuje Vobořil svou nástupkyni Vedralovou

Bývalý koordinátor protidrogové politiky Jindřich Vobořil se obává, že se vrátí represivní rétorika ve vztahu k léčebnému konopí.

Praha - Bývalý koordinátor protidrogové politiky Jindřich Vobořil není spokojen se svou nástupkyní Jarmilou Vedralovou.

"Vnímám volbu mého nástupce jako riskování se vším, co jsme dokázali za posledních deset let vybudovat. Je to skutečně černý den pro protidrogovou politiku v České republice," říká Vobořil a dodává, že ve výběrovém řízení přitom byli skuteční odborníci.

Podle Vobořila je Vedralová jako bývalá zaměstnankyně ministerstva zdravotnictví spoluodpovědná za nenaplňování akčního plánu v oblasti tabáku a alkoholu a také za bojkot moderního přístupu k léčbě závislostí.

Vedralová on-line deníku Aktuálně.cz řekla, že kritiku svého předchůdce nechápe. "Nerozumím tomu, proč si pan Vobořil myslí, že bych měla být více represivní. Represe a prevence by měla být rozhodně vyvážená," reagovala Vedralová.

Bývalý koordinátor se však obává, že s nástupem Vedralové se vrátí represivní rétorika ve vztahu k léčebnému konopí.

Výběr kritizují také piráti. Její volbu označili za politickou nominaci, protože Vedralová je členkou ČSSD.

Vobořil, který byl koordinátorem protidrogové politiky od roku 2010, v květnu ve funkci z osobních důvodů skončil. Zdůvodnil to tím, že už nechce dojíždět do Prahy z Brna, kde žije a má rodinu.

Vedralová se stala ředitelkou odboru na základě výběrového řízení, které vyhlásil státní tajemník na Úřadu vlády. Národního koordinátora protidrogové politiky podle statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jmenuje a odvolává předseda této rady, kterým je v současnosti premiér Andrej Babiš (ANO).